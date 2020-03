HMD prezentuje nowe smartfony: Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 i Nokia 1.3 oraz klasyczny telefon Nokia 5310

Firma HMD Global zaprezentowała dziś kilka nowości marki Nokia. Wśród nich wyróżnia się smartfon Nokia 8.3 5G, któremu towarzyszy tańszy model Nokia 5.3, prosta Nokia 1.3 z Androidem Go, a także muzyczny klasyk w nowym wcieleniu - Nokia 5310.

Trzy nowe smartfony i telefon klasyczny to nie wszystko. Dla uczczenia partnerstwa przy najnowszym filmie o przygodach Jamesa Bonda „Nie czas umierać”, Nokia przygotowała specjalną obudowę ochronną. Etui o nazwie 007 Kevlar Case będzie dostępne dla modeli Nokia 6.2 i Nokia 7.2.

Nokia 8.3 5G - globalny smartfon 5G

Jak przekonuje producent, Nokia 8.3 5G została zaprojektowana, aby w pełni wspierać technologię 5G wdrażaną w różnych standardach przez operatorów na całym świecie. Jest to pierwszy smartfon, korzystający z rozwiązania Qualcomm 5G RF. Nie tylko zapewnia to obsługę ponad 40 różnych częstotliwości, ale daje też gwarancje, że urządzenie będzie zgodne z przyszłymi, dopiero budowanymi sieciami wszystkich operatorów.

Sercem modelu Nokia 8.3 5G jest układ Snapdragon 765G, a pamięci otrzymamy 6/64 GB lub 8/128 GB. Ekran PureDisplay ma przekątną 6,81 cala, rozdzielczość Full HD+ (2400 x 1080) i proporcje 20:9. Podobnie jak modele ze starszej generacji, oferuje skalowanie obrazu SDR do HDR.

Ciekawą cechą Nokii 8.3 5G jest poczwórny aparat z optyką sygnowaną przez markę ZEISS. Główna matryca ma 64 MPix (f/1,89), towarzyszy jej aparat szerokokątny 12 MPix (f/2,2, 120°, 1,4 um) oraz dwa aparaty 2 Mpix – do pomiaru głębi i do zdjęć makro. Funkcja ZEISS Cinema ma ułatwiać robienie fotografii nawet w wyjątkowo słabym świetle.

Producent zachwala też system dźwięku OZO, który ma sprawić, że będziemy mogli nagrywać i odtwarzać sygnał audio dokładnie w takiej formie, w jakiej był słyszany w rzeczywistości. W specyfikacji znajduje się także port USB C (2.0), gniazdko audio 3,5 mm, Dual SIM, NFC i rozszerzenie microSD. Bateria o pojemności 4500 mAh ładowana jest mocą 18 W. Wszystkim zarządza czysty Android 10 z obietnicą aktualizacji do Androida 11.

Nokia 5.3 z poczwórnym aparatem

To już przedstawiciel nieco niższej półki, któremu nie brakuje jednak mocnych cech. Wyświetlacz Nokii 5.3 ma przekątną 6,55 cala i rozdzielczość HD+ (1,600 x 720). Tu również producent zastosował poczwórny aparat wspierany przez sztuczną inteligencję, z matrycami 13 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Sercem smartfonu jest układ Snapdragon 665, któremu w pracy pomaga 6 GB RAM. Pamięć wewnętrzna ma natomiast 128 GB. Bateria 4000 mAh ma pozwolić na dwa dni pracy. System to Android 10, dający użytkownikom jeszcze szybszy – za sprawą dedykowanego przycisku – dostęp do Asystenta Google.

Nokia 1.3 z lekkim Androidem Go

Wyróżnikiem tego budżetowego modelu jest najnowszy system operacyjny Android 10 w lekkiej wersji Go. Nowością są aplikacje „Camera Go” i „Gallery Go”, a także wspierany przez sztuczną inteligencję moduł robienia zdjęć w słabym świetle. Smartfon napędzany jest przez układ Snapdragon 215 i 1 GB RAM. Pamięć wewnętrzna ma 16 GB (+micsoSD). Nokia 1.3 wyposażona jest w ekran o przekątnej 5,71 cala HD i baterię 3000 mAh. Smartfon będzie też gotowy do aktualizacji do Androida 11.

Muzyczna Nokia 5310

W hołdzie dla oryginalnej Nokia 5310 Xpress Music powstało nowe urządzenia Nokia 5310. To prosty, klasyczny model z odtwarzaczem MP3, radiem FM i podwójnymi przednimi głośnikami.

Dostępność i ceny

Nokia 8.3 5G będzie dostępna w sprzedaży latem tego roku, w kolorze granat polarny, w wariancie pamięci 6/128GB, w rekomendowanej cenie 2899 złotych.

będzie dostępna w sprzedaży latem tego roku, w kolorze granat polarny, w wariancie pamięci 6/128GB, w rekomendowanej cenie 2899 złotych. Nokia 5.3 będzie dostępna w sprzedaży w maju, w kolorach czarny satyna i zielony satyna, w wariancie pamięci 4/64GB i rekomendowanej cenie 949 złotych.

będzie dostępna w sprzedaży w maju, w kolorach czarny satyna i zielony satyna, w wariancie pamięci 4/64GB i rekomendowanej cenie 949 złotych. Nokia 1.3 wejdzie do sprzedaży na początku kwietnia, w kolorze czarnym, w rekomendowanej cenie 399 złotych.

wejdzie do sprzedaży na początku kwietnia, w kolorze czarnym, w rekomendowanej cenie 399 złotych. Nokia 5310 będzie dostępna w kolorze czarno-czerwonym na początku kwietnia, w rekomendowanej cenie 199 złotych.

będzie dostępna w kolorze czarno-czerwonym na początku kwietnia, w rekomendowanej cenie 199 złotych. Obudowa 007 Kevlar Case będzie dostępna dla modeli Nokia 7.2 i Nokia 6.2, pod koniec marca, w rekomendowanej cenie 99 złotych.

