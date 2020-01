Nokia 400 4G nadchodzi. To prosty telefon z systemem Google GAFP

Wyścig producentów o coraz większe, szybsze i lepiej wyposażone smartfony zdaje się nie mieć końca. HMD Global, producent urządzeń marki Nokia, ma nieco inny pomysł na nowoczesny telefon. Firma znów wraca do klasyki, ale w nowym wydaniu z systemem i aplikacjami Google GAFP OS.

Na temat Nokii 400 jeszcze niewiele wiadomo, ale istnienie takiego modelu potwierdzają ujawnione certyfikaty Wi-Fi Alliance oraz Bluetooth. A stamtąd udało się wydobyć kilka ciekawych detali tego telefonu.

O tym, że Nokia pracuje nad nowym telefonem o nazwie kodowej Nokia TA-1208 wiadomo już od pół roku – wówczas model ten otrzymał certyfikat Wi-Fi, jednak jego rynkowa nazwa nie była jeszcze znana. W późniejszym czasie udało się ustalić, że jest to telefon Nokia 400 4G, który specyfikacją ma przypominać modele Nokia 2720 Flip czy Nokia 800 Tough.

Wiadomo, że telefon obsługuje Wi-Fi 2,4 GHz, zapewnia też łączność 4G LTE oraz Bluetooth 4.2. Sercem urządzenia ma być procesor Unisoc, a za łączność Wi-Fi odpowiadać będzie moduł SC234X. Dokładne detale pozostałej specyfikacji nie są w sumie tak istotne – po zebraniu wszystkich informacji razem wynika, że Nokia 400 4G to telefon typu „feature phone”, czyli klasyczny model z klawiszami, ale też kilkoma dodatkowymi funkcjami.

Najciekawsza jednak jest spodziewana obecność platformy Google GAFP. Cóż to takiego? W uproszczeniu mówiąc – system Android skrojony na potrzeby telefonów typu „feature phone”, a skrót może pochodzić po prostu od „Google Android Feature Phone”. Tu dobrym porównaniem będzie na pewno system KaiOS, który trafił do pancernego telefonu Nokia 800 Tough, a także kilku podobnych modeli innych producentów. KaiOS nie jest uważany za zbyt udaną platformę, więc cała nadzieja w Google’u. Prace nad GAFP prowadzone są już co najmniej od połowy zeszłego roku, gdy pojawiły się pierwsze informacje na ten temat. Później do sieci trafił krótki filmik, na którym widać system Google na telefonie z klawiaturą. Wśród aplikacji można dostrzec przeglądarkę Chrome, YouTube, Mapy Google i Asystenta. Prawdopodobnie jest to platforma zbliżona do Androida GO, ale jeszcze bardziej uproszczona.

Z najnowszych ustaleń wynika z kolei, że telefon Nokia 400 4G jest już gotowy do rynkowego debiutu. Niewykluczone więc, że będzie to kolejna premiera, jakiej należy spodziewać się na barcelońskich targach MWC 2020.

Źródło zdjęć: XDA-Developers, Vimeo/rider95

Źródło tekstu: NokiaMob, LoveNokia