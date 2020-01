Nokia 8.2 5G, 5.2 i 1.3 na MWC, później Nokia 9.2 i… smartfon rozkładany?

Wśród najnowszych doniesień i zapowiedzi premier szykowanych przez producentów na targi MWC 2020 nie brakuje informacji o marce Nokia i jej telefonach Nokia 8.2, 5.2 i 1.3. Ciekawiej może być jednak w drugiej części roku, gdy Nokia ma pokazać kolejny fotograficzny model PureView, a także swój pierwszy rozkładany smartfon z elastycznym ekranem.

Nokia na MWC 2020: 8.2, 5.2 i 1.3

Według najnowszych doniesień Nokia pokaże na targach MWC co najmniej trzy modele. Najbardziej interesująco zapowiada się model Nokia 8.2 5G, o którym już wspominaliśmy wcześniej. Według nieoficjalnych informacji producent porzucił prace nad modelem 4G, więc wersja 5G będzie tą jedyną.

Zobacz: Nokia 8.2, czyli 5G za mniej niż 500 euro

Zobacz: Nokia 2.3 już w Polsce. Kupisz ją między innymi w T-Mobile

Obudowa tego telefonu ma przypominać to, co znamy już z Nokii 7.2 – czyli przede wszystkim okrągły moduł fotograficzny łączący cztery aparaty, z których główny otrzyma matrycę 64 Mpix. Natomiast aparat selfie będzie miał rozdzielczość 32 Mpix i umieszczony zostanie w elemencie wysuwanym z obudowy. W przeciekach pojawia się sugestia, że moc do pracy Nokii 8,2 5G zapewni Snapdragon 765 wraz z modemem 5G, chociaż bardziej prawdopodobne wydaje się użycie Snapdragona 735, również z 5G. Możliwa konfiguracja pamięci to 6 GB i 128 GB w wariancie podstawowym oraz 8 GB / 128 lub 8 GB / 256 GB w droższej wersji.

Nie jest jeszcze jasne, jaki ekran zostanie wykorzystany – IPS czy OLED – ale nie potwierdzają się doniesienia, że będzie zawinięty na brzegach. Specyfikację uzupełniać ma akumulator 3500 mAh i wyjście jack 3,5 mm. Spodziewana cena za ten model to 459 euro, czyli około 1960 zł.

Zobacz: Nokia 7.2 - test średniopółkowego telefonu z optyką Zeiss

Drugi smartfon – Nokia 5.2 – to już urządzenie z niższej półki, wycenione na 169 euro (722 zł). Tu również znajdzie się okrągły moduł aparatów z tyłu, gdzie znajdą się matrycę 16 i 8 Mpix. Aparat do seflie ma natomiast mieć 8 Mpix. Wyświetlacz IPS zaoferuje przekątną 6,2 cala, a za napęd posłuży układ Snapdragon 632. Podstawowy wariant otrzyma 3 GB i 32 GB pamięci, chociaż ma też powstać wersja 4/64 GB.

Swoistą ciekawostką jest trzeci model, który ma zadebiutować na targach MWC – Nokia 1.3. To już urządzenie z absolutnie najniższej półki cenowej – ma kosztować 79 euro, czyli około 340 zł. Smartfon wyposażony zostanie w 1 GB pamięci RAM i 8 GB wewnętrznej, a jego sercem to tym razem układ MediaTeka. Te parametry wskazują, że urządzeniem będzie zarządzał Android w wersji Go edition. Nokia 1.3 wyposażona ma być w pojedynczy aparat główny 13 Mpix i przedni 5 Mpix. Plastikowa obudowa okalać będzie ekran o przekątnej około 6 cali. Interesującym dodatkiem w kontekście specyfikacja jest spora bateria 4000 mAh.

Zobacz: Kolejny flagowiec marki Nokia pojawi się ze sporym opóźnieniem

Zobacz: Nokia 9.1 z poprawionym aparatem i 5G. Premiera już niedługo

Nokia po MWC

Jednym z najbardziej oczekiwanych modeli marki jest bez wątpienia Nokia 9.x PureView. Doniesienia sprzed kilku tygodni mówiły o modelu Nokia 9.1, jednak wszystko wskazuje, na to, że na MWC go nie zobaczymy. Co więcej, taki model może w ogóle już nie powstać, za to najwcześniej w połowie roku zadebiutuje Nokia 9.2 PureView. Jest raczej pewne, że smartfon być napędzany przez układ Snapdragon 865, co oznaczać będzie też prawdopodobnie dodatek modemu 5G.

Najważniejsza zmiana dotyczyć ma optyki aparatu – wbrew wcześniejszym doniesieniom na temat przyszłości tej serii, tym razem HMD Global zrezygnuje w swoim fotograficznym modelu z układu aparatów współtworzonego z firmą Light i znanego ze smartfonu Nokia 9 PureView. Tamto połączenie okazało się niewypałem, więc tym razem producent wraca do standardowego układu, znanego na przykład z modelu Nokia 8, tyle że w unowocześnionej formie.

Zobacz: Nokia 9 to fotograficzna tragedia w przyjemnym smartfonie

Zobacz: DXOMark zrobił miazge z Nokia 9 PureView

Ciekawe wyglądają także zapowiedzi kolejnego modelu, o których pisze serwis Nokiamob. Ma to być rozkładany smartfon w stylu Galaxy Folda czy Motoroli RAZR. Według kolejnego źródła - Nokia Anew – prace na takim smartfonem z elastycznym ekranem trwały co najmniej od połowy 2019 roku, gdy powstał pierwszy prototyp rozkładanej Nokii. Po miesiącach prac smartfon zyskał już niemal ostateczną formę. Możliwe, że zostanie wstępnie przedstawiony już na targach MWC 2020, ale rynkowa premiera odbędzie się w późniejszych miesiącach.

Zobacz: Nokia 8.2 będzie dostępna tylko w wersji 5G

Źródło tekstu: Nokia Power User, NokiaMob, Nokia Anew