Nokia 8.2, czyli 5G za mniej niż 500 euro

Czy łączność 5G musi się nierozerwalnie wiązać z niebotycznymi cenami? Fiński HMD Global zamierza udowodnić, że nie. Nokia 8.2 ma zapewnić najnowszy standard już za mniej niż 500 euro.

HMD Global odniósł niewątpliwy sukces we wskrzeszeniu marki Nokia w świecie smartfonów. Tym razem fińska firma (mająca siedzibę na... kampusie właściwej Nokii) szykuje kolejny bardzo ciekawy telefon. Będzie to najtańszy telefon z 5G na rynku. Do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, że to domena smartfonów z najwyższej (również cenowo) półki. Najtańsze telefony z 5G to obecnie Xiaomi Mi Mix 3 5G i Samsung Galaxy A90 5G. Pierwszy kosztuje jednak 599 euro, a drugi... 749 euro. Nokia 8.2 będzie kosztować natomiast tylko 495 euro.

Telefon będzie dostępny tylko w wersji 5G, będzie miał jednak różne warianty różniące się pamięcią. Będzie można wybrać pomiędzy 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Układem będzie Snapdragon 765, a akumulator będzie miał pojemność 3500 mAh. Aparat główny będzie wysuwany i będzie miał 32 Mpix. Do premiery urządzenia dojdzie najpewniej podczas hiszpańskich targów MWC w Barcelonie.

