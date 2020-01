Kolejny flagowiec marki Nokia pojawi się ze sporym opóźnieniem

HMD Global nie chce wypuszczać flagowego telefonu z ubiegłorocznym chipsetem, dlatego premiera modelu Nokia 9.2 nastąpi dopiero jesienią. Producent nie chce powtórzyć błędu popełnionego przy okazji premiery Nokii 9 PureView.

Nokia 9 PureView została zaprezentowana podczas targów MWC 2019 w Barcelonie, w lutym 2019 roku. Urządzenie było napędzany chipsetem Snapdragon 845, chociaż na rynku były już pierwsze smartfony ze Snapdragonem 855. Firma HMD Global nie chce powtórzyć tego błędu, co oznacza opóźnienie premiery Nokii 9.2.

Zobacz: Nokia 9 to fotograficzna tragedia w przyjemnym smartfonie

Zobacz: Nokia 7.2 - test średniopółkowego telefonu z optyką Zeiss

Jeśli wierzyć pojawiającym się od czasu do czasu doniesieniom, już w czwartym kwartale 2018 roku (a według niektórych źródeł nawet wcześniej) miała zadebiutować Nokia 9.1. Premiera została następnie przesunięta na II kwartał tego roku, a teraz na jeszcze późniejszy okres - prawdopodobnie jesień 2020. Przy okazji zmieniło się oznaczenie telefonu - nie będzie Nokii 9.1, ale od razu pojawi się Nokia 9.2, by zachować większą zgodność z pozostałymi modelami fińskiej marki. Nie są to oficjalnie potwierdzone informacje, więc w rzeczywistości może być jeszcze inaczej.

The announcement of Nokia 9.2 is likely to be delayed until the autumn due to the replacement of the processor on the Snapdragon 865.#Nokia9 #NokiaMobile #HMD #Nokia2020 pic.twitter.com/DbAFdMFi6v