Nokia szykuje kolejny klasyczny telefon

Wczoraj informowaliśmy, że niestety ale flagowa Nokia 9.1 (a właściwie 9.2) pojawi się dopiero jesienią 2020. W zamian za to HMD Global zapowiada nowy telefon klasyczny.

HMD Global udało się co prawda zdobyć piąte miejsce w gronie największych marek smartfonów w Europie, jednak prawdziwym źródłem siły telefonów Nokii są te klasyczne. Juho Sarvikas, pełniący role Chief Product Officer w zarządzie HMD Global sugeruje, że zobaczymy właśnie taki telefon już niedługo. Z twitta Fina możemy wyczytać, że planuje on odświeżenie jednego z klasyków Nokii. Wspomniał też on o Chińskim Nowym Roku, który wypada 25 stycznia.

Do tej pory HMD Global zdążył już pokazać unowocześnioną Nokię 331 oraz Nokię 8110. Czekamy zatem z niecierpliwością na 25 stycznia.

This is the 4th year I buy new shoes in anticipation of #CES and #MWC and it looks like this will be the best year yet! Found this stunning pair of limited edition #adidas #originals. This can only mean that we should launch a new #nokia #original @nokiamobile 😉 #ChineseNewYear pic.twitter.com/JJmizUg3ke