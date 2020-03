Nokia wskrzesi markę XpressMusic. Ale nie tak jak myślisz

Pamiętacie serię XpressMusic od firmy Nokia? W momencie, gdy Sony Ericsson szarżował na rynku telefonów komórkowych ze swoją serią Walkman, Finowie również próbowali swoich sił w dziedzinie muzycznych komórek. Okazuje się, że zapowiada się powrót dawnej marki!

Telefony XpressMusic charakteryzowały się dobrym przygotowaniem do odtwarzania muzyki - ich specyfikacja była przyjazna dla osób, które uwielbiają mieć przy sobie ulubione utwory. Wygląda na to, że Nokia postanowiła je wskrzesić wraz z modelem TA-1212, który właśnie otrzymał certyfikację 3C. Wskazuje to na fakt, iż urządzenie jest bliskie swojej premiery i w najbliższym czasie powinniśmy zobaczyć ten sprzęt na rynku.

Najprawdopodobniej urządzenie wystartuje w Chinach oraz krajach EEU (Eurasian Economic Union), gdzie można znaleźć sporo krajów dopiero rozwijających się, chłonących przede wszystkim tanie urządzenia mobilne. Stąd też nie dziwi fakt, że nowa Nokia XpressMusic będzie obsługiwać jedynie sieci komórkowe 2G. Absolutnie nie ma co spodziewać się po tym urządzeniu cudów - klienci otrzymają bardzo prosty telefon z przestrzenią na muzykę oraz możliwością jej odtwarzania. To wszystko i nic więcej.

Nowa Nokia XpressMusic będzie więc "feature phone'em" pełną gębą. Klientów ucieszy bateria o pojemności 1200 mAh, która w przypadku tak prostej konstrukcji na pewno wystarczy na dobre kilka dni pracy. Odrobinę może martwić ładowarka o natężeniu 550 mA, która będzie ładować telefon naprawdę długo. To akurat spory minus.

Mimo wszystko, nie narzekajmy. Bardzo możliwe, że Nokia, wskrzeszając markę XpressMusic wyda inne "muzyczne" urządzenia mobilne. Nie liczymy na smartfony, ale dobrze by było, gdyby pojawiły się feature phone'y potrafiące współpracować m. in. z takimi serwisami jak Spotify.

Źródło tekstu: IndiaShopps