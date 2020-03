Debiutuje Nokia C2 z Androidem Go

Finowie z HMD Global wprowadzili właśnie do swojej oferty nowy budżetowy smartfon. Na stronie firmy pojawiła się Nokia C2 z Androidem Go.

Nie wszystkim premierom smartfonów towarzyszą wielkie konferencje, setki dziennikarzy i fanfary. Czasami po cichu producent wprowadza nowy model do swojej oferty. Dokładnie tak zrobil właśnie HMD Global z Nokią C2. To nowy budżetowiec z Androidem Go (czyli wersją Androida specjalnie przystosowaną dla słabszych urządzeń). Telefon ma wyświetlacz o przekątnej 5,7 cala, 1 GB RAM oraz 16 GB pamięci wbudowanej (do 64 GB z kartą pamięci). O wszystko zadba akumulator o pojemności 2800 mAh.

Układ jest taktowany zegarem 1,4 GHz, natomiast aparat główny ma 5 Mpix. Taki sam sensor zobaczymy w przypadku aparatu przedniego. Cena będzie niewielka, jak zresztą przystało na taką specyfikację. Na pewno wyniesie poniżej 100 USD.

