Koronawirus wstrzymał Androida 10 dla niektórych Nokii

Do ofiar koronawirusa możemy doliczyć także... aktualizacje niektórych smartfonów marki Nokia do Androida 10. Różnej wielkości opóźnienie dotyczy aż dziesięciu różnych modeli.

Nowiną podzielił się na Twitterze Juho Sarvikas z zarządu HMD Global. Wyjaśnił on, że w sytuacji zagrożenia koronawirusem wielu pracowników albo przebywa na urlopach, albo pracuje zdalnie. W tak niecodziennej sytuacji jak znalazła się firma niestety niemożliwe jest dotrzymanie wcześniejszych terminów. Jak zatem wyglądają uaktualnione plany fińskiego przedsiębiorstwa?

Nokia 2.2 otrzyma aktualizację pod koniec pierwszego kwartału. Nokia 2.3, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 6.2, Nokia 7.2, Nokia 3.1 Plus oraz Nokia 8 Sirocco otrzymają Androida 10 nie w pierwszym kwartale, ale na przełomie marca i kwietnia. Patrząc na obecny rozwój wirusa, to najpewniej będzie to kwiecień. Posiadacze Nokii 51 Plus i Nokii 1 Plus muszą poczekać mniej więcej do początku maja. Sarvikas zaznaczył jednak, że HMD Global pozostanie tą firmą, która aktualizuje swoje urządzenia najszybciej.

Zobacz [AKTUALIZACJA[ A jednak. Targi E3 odwołane przez koronawirusa!

Zobacz Wycieka specyfikacja Nokii 5.3 - jednak nie wszystko stracone

Źródło tekstu: juho sarvikas