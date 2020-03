Wycieka specyfikacja Nokii 5.3 - jednak nie wszystko stracone

Tajemnicą przestaje być specyfikacja nadchodzącej Nokii 5.3. Najnowszy wyciek wprawił nas też w nieco lepsze nastroje - okazuje się, że będą do dyspozycji wersje mające więcej RAM-u niż ta, która przeszła testy jako pierwsza.

Już niedługo zadebiutuje oficjalnie kolejna nokia. Tym razem fiński HMD Global zaprezentuje model Nokia 5.3. Wcześniej miał on nosić numer Nokia 5.2 (tak raportował też np. Evan Blass), jednak producent uznał, że zmieni numerację urządzenia. A czego dokładnie możemy się spodziewać? Jak na przedstawiciela średniej półki przystało, będzie to Snapdragon 660 lub 665. Będą dostępne trzy różne wersje różniące się pamięcią. Możemy się zatem spodziewać takiej z 3, 4 lub 6 GB RAM. To dobra wiadomość, bo jako pierwsza z nich testy przeszła ta najsłabsza z nich, a poprzednie przecieki mówiły o tej najbardziej hojnej pod tym względem.

Aparat główny będzie poczwórny (16 Mpix, 8 Mpix, 8 mpix i 5 Mpix), natomiast przedni będzie miał 8 Mpix. Przekątna ekranu wyniesie 6,55 cala, natomiast akumulator będzie miał pojemność 4000 mAh. Kiedy możemy się spodziewać nowego telefonu? Finowie nie wspomnieli o konkretnej dacie dla Nokii 5.3, ale 19 marca szykują dużą konferencję prasową. Zapewne zobaczymy wtedy również i tego średniopółkowca.

Źródło tekstu: nokiapoweruser