Wiemy jak będzie wyglądać Nokia 5.2

Znany w branży Evan Blass podzielił się kolejnymi przeciekami. Tym razem poznaliśmy dzięki niemu wygląd Nokii 5.2. Dziennikarz podzielił się także informacjami na temat specyfikacji.

Evan Blass na Twitterze podzielił się nowymi informacjami na temat nadchodzącej Nokii 5.2. Wcześniej już mieliśmy szczątkowe informacje na jej temat, okazuje się jednak, ze nie doceniliśmy Finów. Spodziewaliśmy się wersji z 3, góra 4 GB RAM. HMD Global szykuje jednak telefon z 6 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. To bardzo dobra specyfikacja, szczególnie jak na model ze średniej półki cenowej.

Nowy telefon póki co ma nazwę kodową Kapitan Ameryka. Wcześniej informowaliśmy również o Snapdragonie 632 oraz cenie 169 euro. Jeśli to wszystko okaże się prawdą, to Nokia 5.2 będzie bardzo dobrym wyborem. HMD Global atakuje cenowo naprawdę mocno, inny jego model - Nokia 8.2 - będzie najtańszym telefonem z łącznościa 5G. Tańszym od Xiaomi.

Źródło tekstu: Evan Blass, wł