Nokia 2.2 otrzymuje Androida 10

Kiedy w czerwcu na rynku debiutowała Nokia 2.2 z Androidem 9 Pie, Juho Sarvikas z kierownictwa HMD Global zapewniał, że ten kosztujący wówczas 549 złotych z pewnością otrzyma następcą wersję Androida. Fin słowa dotrzymał, a pierwszym krajem gdzie pojawił się Android 10 dla Nokii 2.2 jest Egipt. Niedługo aktualizacja powinna być dostępna w innych rejonach świata.

Uaktualnienie ma numer V2.300 i rozprowadzane jest wraz z lutowymi poprawkami bezpieczeństwa. Od momentu swojego debiutu na rynku smartfonów HMD Global chwali się, że jeśli chodzi o aktualizacje systemu, to jest on klasą samą w sobie. Cieszy nas, że fińska firma nie zamierza zmieniać swoich przyzwyczajeń.

Nokia 2.2 users, now is your chance to update to Android 10! All performance-enhancing features are now available! Stay tuned for the same update for our other Nokia phones #nokiamobile pic.twitter.com/0eTzk9hvF6