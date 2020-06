Samsung Galaxy Watch 3 - nowe informacje o specyfikacji zegarka

Powoli zbliża się premiera nowego zegarka Samsunga, modelu Galaxy Watch 3. Urządzenie trafi na rynek w dwóch wersjach, różniących się rozmiarami.

Jeszcze w lipcu tego roku powinniśmy zobaczyć prezentację nowego zegarka Samsung Galaxy Watch 3, a także nowych słuchawek z serii Galaxy Buds. Dzięki publikacji w serwisie SamMobile dowiedzieliśmy się, czego możemy się spodziewać po nadchodzącym smartwatchu, będącym następcą zaprezentowanego w 2019 roku Samsunga Galaxy Watch.

Zobacz: Samsung Galaxy Watch 42 mm - test smartwatcha niemal idealnego

Zobacz: Test smartwatcha Samsung Galaxy Watch - Koreańczycy zrobili zegarek niemal doskonały

Nowy zegarek ma się ponownie pojawić w dwóch wersjach, różniących się wielkością. Mniejszy ma mieć wymiary 41 x 42,5 x 11,3 mm i wyświetlacz AMOLED 1,2 cala, a w przypadku większego będzie to odpowiednio 45 x 46,2 x 11,1 mm i 1,4 cala. Podobnie, jak poprzedniki, Galaxy Watch 3 ma mieć fizyczny, obrotowy pierścień wokół wyświetlacza, co dla niektórych osób będzie miłą odmianą w stosunku do tego, co dostaliśmy razem z modelami Galaxy Watch Active i Galaxy Watch Active 2. Wyświetlacze mają być chronione szkłem Corning Gorilla Glass DX. Obudowa będzie wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium i zapewni wodoszczelność na poziomie IP68 i wytrzymałością zgodną z normami MIL-STD-810G.

Samsung Galaxy Watch

Jeśli chodzi o czujniki, nadchodzący zegarek ma czerpać z tego, w co wyposażony jest Galaxy Watch Active 2. Ma się w nim pojawić optyczny czujnik tętna, ze wsparciem dla monitorowania ciśnienia krwi oraz możliwością tworzenia elektrokardiogramu (EKG). Póki co nie wiemy, czy ostatnia funkcja będzie dostępna globalnie od samego początku, czy tylko na wybranych rynkach. Samsung otrzymał niedawno zgodę na włączenie funkcji EKG w Galaxy Watch Active 2 w Korei Południowej.

Galaxy Watch 3 ma być zasilany akumulatorem o pojemności 247 mAh (wersja 41 mm) i 340 mAh (wersja 45 mm). To wyraźnie mniej niż w poprzednikach, gdzie zamontowano baterie o pojemności odpowiednio 270 mAh i 472 mAh. Pozostaje mieć nadzieję, że nie spowoduje to drastycznego skrócenia czasu pracy zegarków, w szczególności tego większego.

Nowy smartwatch będzie miał 1 GB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci masowej w obu wariantach. Na wyposażeniu nie zabraknie też obsługi łączności LTE oraz odbiornika GPS. Całość ma pracować pod kontrolą systemu Tizen 5.5.

Zobacz: Uważasz, że Apple Watch jest drogi? Spójdz na to szwajcarskie cudo

Zobacz: Realme X3 SuperZoom i Realme Watch zadebiutują w Polsce!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: SamMobile