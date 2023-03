Motorola Edge 40 Pro: tak wygląda nowy flagowiec

Motorola nie wykorzystała okazji, jaką były targi MWC 2023, by zaprezentować swój nowy smartfon Edge 40 Pro. Wszystko wskazuje jednak na to, że do premiery dojdzie już w najbliższym czasie. Mamy już potwierdzenie wyglądu telefonu.

Motorola Edge 40 Pro w połowie lutego została dostrzeżona w benchmarku Geekbench i wydawało się, że idealną okazją na premierę tego modelu będą targi MWC 2023. Tak się jednak nie stało, a producent ma w planach inny termin.

Do premiery dojdzie być może już wkrótce, bo telefon znów zaistniał w większym przecieku. Evan Blass zamieścił na Twitterze rendery Motoroli Edge 40 Pro, potwierdzające wygląd telefonu i to, że jest to globalna wersja chińskiego modelu Moto X40.

Na renderach widać Motorolę Edge 40 Pro w kolorze niebieskim i czarnym. Obudowa jest wodoszczelna, a na jej brzegach znalazły się głośniki stereo z Dolby Atmos.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Motorola Edge 40 Pro ma ekran OLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) z odświeżaniem 165 Hz.

Sercem nowego flagowca jest układ Snapdragon 8 Gen 2 wspierany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM LPDDR5. Pamięci wewnętrznej UFS 4.0 jest 512 GB.

Z tyłu znajdują się trzy aparaty: główny 50 Mpix z OIS, szerokokątny 50 Mpix oraz tele 12 Mpix. Z przodu umieszczona jest jednostka 60 Mpix.

W chińskim wariancie telefon otrzymał akumulator 4600 mAh z szybkim ładowaniem 125 W, jednak niewykluczone, że w wersji globalnej znajdzie się nieco inne połączenie. Wszystkim będzie zarządzał Android 13 z lekką modyfikacją Motoroli.

Źródło zdjęć: Motorola, Evan Blass

Źródło tekstu: wł.