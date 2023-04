Infinix przecenia smartfony. Wiosną Zero Ultra taniej o 800 zł

Infinix ma wiosenną promocję na 6 swoich smartfonów, w tym model Zero Ultra z aparatem 200 Mpiz. Zaoszczędzić można nawet 800 zł.

Urządzenia elektroniczne, takie jak smartfony, tablety czy laptopy, należą do często wybieranych przez Polaków prezentów komunijnych, a większość młodych ludzi zaczyna korzystać z telefonów komórkowych właśnie w wieku 7-10 lat. Wiosna to więc dobry czas na promocje, z czego właśnie korzysta marka Infinix, obniżając ceny kilku smartfonów.

Smartfony Infinix sprawdzają się w grach mobilnych. Wszystkie promocyjne modele mają wyświetlacze o przekątnej od 6,6 do 6,8 cala i wytrzymałe baterie o pojemności od 4500 do 5000 mAh. Zero Ultra to pierwszy na świecie smartfon wyposażony w opracowaną przez Infinix technologię błyskawicznego ładowania 180 W Thunder Charge, która pozwala naładować go do 100% w zaledwie 12 minut. Z kolei modele z serii Note mają możliwość szybkiego ładowania 33 W.

Smartfony Infinix tanieją na wiosnę

W aktualnej ofercie promocyjnej taniej można kupić następujące smartfony:

Infinix Zero Ultra za 2199 zł (taniej o 800 zł),

Infinix Note 12 Pro za 1199 zł (taniej o 200 zł),

Infinix Note 12 Pro 5G za 1199 zł (taniej o 200 zł),

Infinix Note 12 2023 za 999 zł (taniej o 200 zł),

Infinix Hot 20 5G za 749 zł,

Kup teraz - zapłać później październik 2022 204 g, 8.9 mm grubości 4 GB RAM 128 GB, microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 8 Mpix 6.58" - IPS LCD (1080 x 2408 px, 401 ppi) MediaTek MT6833P Dimensity 810, 2,40 GHz Android v.12.0 5000 mAh, USB-C

Infinix Smart 6 HD za 369 zł.

Organizatorami promocji są autoryzowani partnerzy handlowi Infinix. Szczegółowe warunki dostępne są na stronach sieci handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt oraz infinixstore.eu i x-kom.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Infinix