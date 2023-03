Infinix Hot 20 5G ma wszystko, czego potrzebujesz (test)

Nie każdy potrzebuje flagowca za kilka tysięcy złotych. Dla takich osób producenci mają smartfony z niższych półek cenowych. Jednym z nich jest Infinix Hot 20 5G, który ma wszystko, co trzeba.

Infinix to wciąż świeża marka na polskim rynku, która zadebiutowała u nas w połowie 2022 roku. Portfolio firmy zawiera między innymi niedrogie smartfony z rodziny Hot, na przykład urządzenie, które trafiło do mnie na testy.

Infinix Hot 20 5G jest napędzany MediaTekiem Dimensity 810 i ma wszystko to, co taki sprzęt powinien mieć, choć zapewne zdarzą się komentujący, którym będzie tu brakować podczerwieni. Jest za to czytnik kart pamięci, gniazdo audio Jack 3,5 mm oraz radio FM. Wszystko to (i nie tylko to) jest zasilane akumulatorem o pojemności 5000 mAh. A jak ten smartfon się sprawuje na co dzień? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (X666B):

Plastikowa obudowa,

Wymiary: 166,3 x 76,5 x 8,9 mm, masa: 204 g,

6,6-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 1080 x 2408 pikseli (401 ppi), 120 Hz, czujnik oświetlenia,

Radio FM,

Boczny czytnik linii papilarnych (w przycisku zasilania),

Ośmiordzeniowy układ MediaTek Dimensity 810 (2 x Cortex-A76 @2,4 GHz + 6 x Cortex-A55 @2,0 GHz), proces technologiczny 6 nm,

Grafika Mali-G57 MC2,

4 GB RAM-u (+ 3 GB pamięci wirtualnej), 128 GB pamięci masowej (107 GB dla użytkownika), karty pamięci do 1 TB,

2 gniazdo na kartę nanoSIM + slot na kartę pamięci microSD,

Łączność 5G, Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, cyfrowy kompas, USB-C 2.0, USB OTG,

Główny aparat 50 Mpix (1/2,8", 0,64 µm), obiektyw z przysłoną f/1.6, PDAF, podwójna lampa LED, filmy 1440p@30fps, 1080p@30fps; drugi aparat QVGA,

Przedni aparat 8 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.0, filmy 1080p@30fps, lampa LED,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 5000 mAh, szybkie ładowanie 18 W,

Android 12 z interfejsem XOS 10.6 (test na oprogramowaniu OS10.6-S-P125-220824),

Cena: 849 zł.

Zawartość pudełka

Do testów otrzymałem smartfon Infinix Hot 20 5G w kolorze Racing Black (czarnym). W kartonowym pudełku znalazłem ładowarkę o mocy 18 W, przewód USB A-C, metalową igłę do wysuwania tacki na karty oraz bezbarwne etui na telefon. Zestaw był uzupełniony o krótką instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl