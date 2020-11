Huawei Watch GT 2 Pro z funkcją EKG zadebiutuje 12 grudnia

Po zaprezentowaniu w ostatnim czasie kilku nowych akcesoriów Huawei nie spoczywa na laurach i na grudzień zaplanował kolejną premierę. Tym razem będzie to zegarek Huawei Watch GT 2 Pro z funkcją EKG. Urządzenie na początku dostępne będzie w Chinach.

Huawei Watch GT 2 Pro to najnowszy smart zegarek chińskiego producenta, który do Polski trafił we wrześniu, a w kraju producenta wszedł do sprzedaży dopiero w październiku. W Chinach będzie jednak miała miejsce premiera kolejnej wersji zegarka, wyposażonej w funkcję elektrokardiogramu, czyli EKG. Wydarzenie to odbędzie się 12 grudnia. Huawei Watch GT 2 Pro EKG ma wejść w Chinach za cenę 2688 juanów, czyli około 1530 zł.

Huawei Watch GT 2 Pro w nowej wersji będzie pierwszym smart zegarkiem firmy z funkcją EKG. Producent szczyci się tym, że zdobył w Chinach oficjalny certyfikat medyczny drugiego stopnia, a użytkownicy tego modelu zyskają usługę profesjonalnej interpretacji wyników pomiaru EKG w trzech największych szpitalach w kraju. Pomiar EKG rejestruje rytm i siłę impulsów elektrycznych pracującego serca, co pozwala lekarzom ocenić tętno i znaleźć nieprawidłowości w pracy serca.

Z pierwszych zapowiedzi wynika, że Huawei Watch GT 2 Pro w wersji EKG nie będzie się różnił rozmiarami i wyglądem od podstawowej wersji. Należy więc oczekiwać zegarka w kopercie około 47 mm, z ekranem AMOLED 1,39" o rozdzielczości 454 x 454, napędzanego układem Kirin A1 i wyposażonego w pulsometr oraz funkcję pomiaru stopnia nasycenia krwi tlenem – SpO2. Wraz z ponad setką dyscyplin obsługiwanych podczas treningów urządzenie będzie jednym z bardziej interesujących smartwatchy z funkcjami sportowymi i zdrowotnymi.

Niestety odpowiedź na najważniejsze pytanie – czy Huawei Watch GT 2 Pro z EKG pojawi się poza Chinami, w tym w Polsce – nie jest znana. Z drugiej jednak strony Huawei nie ustaje w planach światowej ekspansji i gdzie tylko może, tam wprowadza do sprzedaży swoje kolejne produkty, więc zegarek z EKG może zawitać także do nas.

