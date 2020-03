Huawei oficjalnie prezentuje fotograficzne, flagowe smartfony P40

Trzy nowe smartfony z linii P40, a każdy z nich wyróżnia się ponadprzeciętnymi funkcjami fotograficznymi, w tym dwa z teleobiektywem peryskopowym – oto najnowsza propozycja Hauwei. Najwyżej pozycjonowany model z nowej linii, czyli P40 Pro+, zapewnia 100-krotny zoom cyfrowy.

Po miesiącach zapowiedzi i oczekiwań Huawei zaprezentował swoją najnowszą linię flagowych smartfonów z linii P40. Tworzą ją trzy urządzenia: Huawei P40, Huawei P40 Pro i Huawei P40 Pro+. Nowe smartfony zapewniają jeszcze bardziej dobracowane, w porównaniu do poprzedniej generacji, parametry aparatów fotograficznych oraz dodatkowe funkcje, które ułatwiają robienie zdjęć.

Seria Huawei P40 – najważniejsze dane

Podstawowy model P40 wyposażony jest w ekran OLED o przekątnej 6,11 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340). W Huawei P40 Pro i P40 Pro+ zastosowano ekran Flex OLED o przekątnej 6,58 cala, który zakrzywia się na krawędziach. Rozdzielczość ekranów w tych modelach to również Full HD+, ale o większej liczbie pikseli 1200 x 2640, proporcjach 19,8:9 o odświeżaniu 90 Hz. W ekrany został wkomponowany czytnik linii papilarnych. Odblokowywanie urządzeń wspierane jest również przez funkcję FaceUnlock.

Smartfony P40 Pro i P40 Pro+ zapewniają wodoszczelność zgodną z normą IP68, model topowy ma przy tym ceramiczną obudowę. Podstawowy P40 ma już słabszą ochronę – IP53.

Wszystkie trzy smartfony z serii Huawei P40 wyposażone zostały w najmocniejszy w tej chwili układ Huawei - Kirin 990 5G (2 x Cortex-A76 o taktowaniu 2,86 GHz + 2 x Cortex-A76 z zegarem 2,36 GHz + 4 x Cortex-A55 1,95 GHz). Mają 8 GB pamięci RAM, a na dane i aplikacje producent przewidział 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej, w zależności od modelu.

Funkcje łączności zapewniają rozwiązania: Dual-SIM, LTE, 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac, NFC i USB C, a lokalizację: GPS, AGPS, Glonass, Galileo i QZSS. W dwóch wyższych modelach znalazł się także port podczerwieni.

Modele P40 Pro+ i P40 Pro zostały wyposażone w baterię o pojemności 4200 mAh. Według producenta ma to zapewnić od 1,5 do 2 dni pracy. Telefony można też bardzo szybko naładować dzięki technologii Huawei SuperCharge 40W.

Huawei P40 Pro+ obsługuje też funkcję szybkiego ładowania bezprzewodowego o mocy 30 W (model P40 Pro – 27W), a dzięki funkcji ładowania zwrotnego może służyć za bezprzewodowy powerbank. Model Huawei P40 został wyposażony w baterię o pojemności 3800 mAh.

Smartfony z linii Huawei P40 pracują pod kontrolą Androida 10 z interfejsem EMUI 10.1 i środowiskiem Huawei Mobile Services (HMS). Brakuje oczywiście ekosystemu Google’a.

Aparat 50 Mpix z optyką Leica

Wszystkie trzy smartfony z serii P40 zostały wyposażone w układ aparatów fotograficznych o nazwie Ultra Vision opracowany we współpracy z marką Leica. Jego szczególną cechą jest zastosowanie sensora CMOS Ultra Vision o dużym rozmiarze – 1/1,28”. Wielkośc pikseli to 2,44 um. Dzięki niemu aparat fotograficzny rejestruje więcej światła, również w bardzo słabych warunkach oświetleniowych. W każdym z modeli znalazła się nieco inna kombinacja matryc i obiektywów, ale wszystko spina wspólna marka Ultra Vision.

Podstawowy Huawei P40 ma trzy aparaty: główny Ultra Vision Wide 50 Mpix (f/1,9), ultraszerokokątny 16 Mpix (f/2,2) i aparat 8 Mpix z teleobiektywem z OIS (f/2,4).

Model Huawei P40 Pro wyposażony jest w system czterech aparatów: głównego Ultra Vision Wide o rozdzielczości 50 MPix (f/1,8), ultraszerokokątnego Cine Camera o rozdzielczości 40 MPix (f/1,8), aparatu 12 MPix z teleobiektywem peryskopowym SuperSensing Zoom (f/3,4) oraz aparatu do pomiaru głębi. Towarzyszy im 8-kanałowy czujnik kolorów. Teleobiektyw umożliwia wykonanie zdjęć z 5-krotnym zoomem optycznym i 50-krotnym zoomem cyfrowym. Udoskonalona stabilizacja optyczna OIS w aparacie oraz stabilizacja obrazu wspierana przez sztuczną inteligencję AIS minimalizują zakłócenia wywołane przez drgania ręki podczas wykonywania zdjęć.

Najbardziej zaawansowany model P40 Pro+ ma aż pięć aparatów. Tu znalazł się podwójny system aparatów z teleobiektywem – 8 Mpix (f/4,4, OIS) z zoomem optycznym 10x oraz 8 Mpix (f/2,4, OIS) dający zoom optyczny 3x. Dzięki temu połączeniu, za pomocą smartfonu można wykonać zdjęcie z 10-krotnym zoomem optycznym i nawet 100-krotnym zoomem cyfrowym.

W smartfonach P40 pojawiła się długo oczekiwana możliwość rejestrowania wideo 4K przy płynności 60 kl./s

Przedni aparat w smartfonie P40 Pro+ oraz P40 Pro został wyposażony w matrycę 32 MPix oraz obiektyw IR do wykrywania głębi. Dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji i aplikacji Huawei MeeTime przedni aparat ma zapewniać wysoką jakość rozmowy wideo – 1080p Full HD – nawet w słabych warunkach oświetleniowych.

Ceny i dostępność

W Europie Huawei P40 dostępny będzie od 7 kwietnia w cenie 799 euro (8 GB / 128 GB). Model Huawei P40 Pro kosztować ma 999 euro (8 GB / 256 GB), i również będzie w sprzedaży 7 kwietnia. Na Huawei P40 Pro+ (8 GB / 512 GB) trzeba poczekać do czerwca, a jego cena wyniesie 1399 euro, czyli 6374 zł.

Sprzedaż tych modeli zapowiedział także polski oddział Huawei. Od 26 marca do 13 kwietnia najnowsze flagowe smartfony Huawei P40 Pro i P40 można zamówić w przedsprzedaży – do zakupionego w tym okresie telefonu, za 1 zł dodawany będzie smartwatch Huawei Watch GT 2. Rekomendowana cena smartfonu P40 Pro to 4299 zł, a P40 – 2 999 zł. Przy ich zakupie będzie obowiązywać dodatkowa promocja – klienci będą mogli odsprzedać swój stary smartfon lub inne używane urządzenie elektroniczne, do którego wyceny Huawei.

Model Huawei P40 Pro+ pojawi się na polskim rynku w czerwcu, ale cena nie została ujawniona.