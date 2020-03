Huawei: pobieraj aplikacje z AppGallery i wygrywaj punkty

Huawei rusza z kolejną akcją promocyjną swojego sklepu z aplikacjami AppGallery. Dzięki „Pobieraj i wygrywaj” użytkownicy otrzymają Punkty Huawei. Co można później z nimi zrobić?

Zobacz: Huawei P40 i P40 Pro - dzień przed premierą wiemy o nich prawie wszystko

By wziąć udział w akcji, należy pobrać co najmniej dwie z 20 wskazanych aplikacji w AppGallery. Codziennie aż 5000 osób może wygrać Punkty Huawei, które można wykorzystać do zakupu różnych usług mobilnych Huawei. Akcja potrwa do 9 kwietnia 2020 roku.

Huawei po utracie dostępu do usług i sklepu Google’a intensywnie rozbudowuje swój ekosystem, którego najważniejszym elementem jest AppGallery. W ofercie sklepu z każdym dniem pojawiają się nowe aplikacje, a akcja „Pobieraj i wygrywaj” ma zachęcić użytkowników do aktywnego korzystania z jego zasobów.

Zobacz: Premiera flagowców Huawei P40 – jak obejrzeć?

Zobacz: Huawei obniża ceny na smartfony, laptopy i tablety. Słuchawki FreeBuds 3 w prezencie

Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie ID Huawei, a w kolejnych krokach – pobranie co najmniej dwóch aplikacji z puli 20 wskazanych. Każdego dnia pierwsze 5000 użytkowników sklepu AppGallery, którzy wezmą udział w „Pobieraj i wygrywaj”, otrzyma po 5 Punktów Huawei. Punkty te można wykorzystać do zakupu różnych treści w grach i aplikacjach dostępnych w AppGallery, a także do zakupu dodatkowego miejsca w Chmurze Huawei oraz nabycia tapet, motywów czy nowych czcionek w Motywach Huawei.

Aplikacje, które można pobrać podczas akcji to: Allegro, Bezpieczna rodzina, DOZ, Eleven Sports, Empik Go, e-pity, eSky, Jakdojade, moBilet, PGNiG, Reverse Movie FX, Rise of Kingdoms, Qupony, Rossmann, Same Quizy, SMYK, Telemagazyn, TOK FM, Vod.pl i Wyspy Krzyżówek.

Zobacz: Huawei: słuchawki, smartwatche i opaski sportowe w promocji. FreeBuds 3, Watch GT 2, Band 4 przecenione

Zobacz: Huawei: słuchawki, smartwatche i opaski sportowe w promocji. FreeBuds 3, Watch GT 2, Band 4 przecenione