Huawei obniża ceny na smartfony, laptopy i tablety. Słuchawki FreeBuds 3 w prezencie

Huawei przygotował kolejną promocję na swoje produkty, która tym razem obejmuje 14 urządzeń w trzech kategoriach. Wybrane smartfony, laptopy i tablety można kupić w nowej cenie. Do tego klienci mogą nabyć smartfon Huawei P30 Pro 128 GB z bezprzewodowymi słuchawkami Huawei FreeBuds 3. Promocja potrwa do 22 marca lub do wyczerpania zapasów.