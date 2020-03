Huawei: słuchawki, smartwatche i opaski sportowe w promocji. FreeBuds 3, Watch GT 2, Band 4 przecenione

Huawei nie odpuszcza i dalej bombarduje nas swoimi nowymi promocjami. Chociaż oferowane obniżki raczej trudno uznać za okazje życia, a co więcej - są to niekiedy przedłużenia wcześniejszych promocji, to jednak wciąż mogą się okazać interesujące dla kogoś, kto szuka smartwatcha, opaski sportowej czy słuchawek.

Smartwatche, słuchawki i opaski sportowe Huawei dostępne są nieco taniej niż dotąd, chociaż nie w każdym przypadku są to okazje życia. Nowe ceny obowiązują w przypadku słuchawek i opasek do 29 marca, a w przypadku smartwatchy do 26 kwietnia, lub – w obu przypadkach – do wyczerpania zapasów.

Oferta dotyczy między innymi słuchawek bezprzewodowych Huawei FreeBuds 3 z aktywną redukcją szumów – można je teraz kupić w rekomendowanej cenie detalicznej 549 zł. Wcześniej oferowane były i wciąż są jeszcze w wielu sklepach za 699 zł lub kwoty około 650 zł.

W promocyjnej ofercie, oprócz Huawei FreeBuds 3 w kolorze białym, czarnym lub czerwony, można znaleźć również słuchawki bezprzewodowe FreeBuds Lite (białe lub czarne) w sugerowanej cenie 279 zł. Promocja potrwa do 29 marca lub do wyczerpania zapasów.

Do 5 kwietnia można nabyć również zegarek Huawei Watch GT 2 w wersji 42 mm w kolorze czarnym w rekomendowanej cenie 799 zł. Wcześniej cena za ten model wynosiła 899 zł i w wielu sklepach wciąż jeszcze taka obowiązuje.

Natomiast Huawei Watch GT Sport, Watch GT Active i Watch GT Classic, inteligentne zegarki pierwszej generacji są dostępne w rekomendowanej cenie detalicznej 499 zł. Nie jest to całkowicie nowa cena - już wcześniej była podobna promocja, którą teraz producent przedłużył. I mimo że nie są to najnowsze modele, to urządzenia te wciąż są godne uwagi. Smartwatche umożliwiają monitorowanie aktywności fizycznej, także ćwiczeń wykonywanych w domu, oraz spalanych kalorii i tętna. Zegarki w nowej cenie będą dostępne do 26 kwietnia.

W nowej ofercie znalazły się również opaski sportowe – Huawei Band 3 Pro w rekomendowanej cenie 199 zł, Band 3e – za 65 zł oraz Band 4 za 149 zł. Opaski w nowych cenach są dostępne do 29 marca lub do wyczerpania zapasów.

Słuchawki, smartwatche i opaski sportowe w nowych cenach można kupić w sklepach: Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV EURO AGD, x-kom oraz w internetowym sklepie Huawei – huawei.pl. Dostępność oferty może się różnić w zależności od sklepu, warto więc porównywać ceny, bo nie wszędzie są identyczne.

Źródło tekstu: Huawei