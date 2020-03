Huawei MatePad Pro z bonusami w przedsprzedaży na polskim rynku

Najnowszy, flagowy tablet Huawei MatePad Pro, wyposażony w najpotężniejszy procesor producenta – Kirin 990 oraz ekran FullView 2K QHD, wchodzi do sprzedaży w Polsce. Do tego firma oferuje ciekawe bonusy.

Klienci, którzy zamówią tablet w przedsprzedaży między 26 marca a 13 kwietnia, otrzymają za 1 zł dedykowaną klawiaturę oraz rysik M-Pencil o łącznej wartości 958 zł. Dodatkowo, przy zakupie MatePada Pro będzie obowiązywać specjalna promocja – klienci kupujący tablet będą mogli odsprzedać wybrane urządzenie elektroniczne, do którego wyceny Huawei doliczy bonus w wysokości 500 zł.

Rekomendowana cena tabletu Huawei MatePad Pro wynosi 2499 zł, a wersja z LTE – 2799 zł. Urządzenie będzie można kupić w oficjalnym sklepie internetowym Huawei – huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia (gdy je ponownie otworzą) oraz RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik.

Huawei MatePad Pro – najważniejsze cechy

Flagowy Huawei MatePad Pro został zaprojektowany dla osób, które poszukują wydajnego sprzętu do mobilnej pracy, nawet jako zamiennik laptopa. Komfort użytkowania zwiększa możliwość sparowania tabletu z klawiaturą i rysikiem.

Sercem MatePada Pro jest układ Kirin 990 z GPU Mali-G76, wyprodukowany w procesie 7 nm. Jednostka ta znana jest z kilku topowych modeli producenta, jak Mate 30 Pro czy Mate Xs. Pracę procesora wspiera pamięć RAM 6 GB RAM, a na dane otrzymujemy 128 GB ROM.

Duże wrażenie robi też wyświetlacz FullView 2K QHD (2560 × 1600) o przekątnej 10,8 cala i proporcjach 16:10. Ekran pokrywa 90 procent przedniej obudowy tabletu. Do tego otrzymujemy zestaw czterech głośników Harman Kardon. Tablet oferuje takie funkcje jak na przykład obsługa do trzech aplikacji pracujących jednocześnie oraz obsługa tej samej aplikacji w dwóch okienkach. Dzięki aplikacji Nebo pismo wprowadzane za pomocą rysika zamieniane jest na tekst. Tablet współpracuje również z klawiaturą magnetyczną i można go przełączyć na tryb PC, który zmienia ekran tabletu w pulpit charakterystyczny dla komputerów i laptopów.

MatePad Pro jest wyposażony w baterię o pojemności 7250 mAh, która ma pozwolić na cały dzień pracy. W razie potrzeby można go podładować za pomocą Huawei SuperCharge 40W.

