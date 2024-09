Android 15 napsuje krwi złodziejom. Sprytna zmiana Google

Google wprowadza istotną zmianę w systemie Android 15, związaną z funkcją resetu telefonu do ustawień fabrycznych. Znacznie utrudnie to życie złodziejom smartfonów.

Do tej pory telefony z Androidem miały mechanizm Factory Reset Protection (FRP), który uruchamiał się na przykład, gdy ktoś zainicjował tryb odzyskiwania systemu. Z tego trybu mogli na przykład próbować korzystać złodzieje, którzy nie byli w stanie odblokować telefonu w normalny sposób. FRP w dotychczasowej formie wpisanie danych konta Google'a użytego przy pierwszej konfiguracji telefonu, aby móc dalej przeprowadzić proces resetu do ustawień fabrycznych sprzętu. Co ciekawe, klucz FRP jest w stanie przetrwać nawet reset fabryczny i nadal mechanizm się aktywuje (dlatego przy sprzedawaniu telefonu trzeba wpierw zawsze usuwać konto Google z niego).



Proces ten jest niestety podatny na rozmaite próby obejścia, które można dokonać, aby pominąć FRP. Google przy okazji systemu Android 15 przygotowało aktualizację, która usprawnia system zabezpieczeń. Portal Android Authority uzyskał od firmy oficjalną informację tego, co się zmienia.

Aktywowanie opcji "odblokowanie OEM" w ustawieniach programistycznych nadal wymusi mechanizm FRP.

Pominięcie kreatora konfiguracji telefonu nie będzie już dezaktywować FRP. Zabezpieczenie FRP będzie nadal działać dopóki nie wpiszesz danych konta Google.

Dodawanie nowego konta Google będzie niemożliwe.

Ustawienie hasła lub PIN-u na ekranie blokady stanie się niemożliwe.

Instalowanie nowych aplikacji nie będzie możliwe.

Ponadto Google pozwala producentom telefonów wprowadzić dodatkowe, własne restrykcje związane z FRP, aby jeszcze trudniej było obejść cały ten proces.



Wszystkie powyższe punkty to istotne zmiany, które pozwolą znacznie ograniczyć możliwości złodziejów, bo dotychczasowe najbardziej popularne metody przestaną działać. Ponadto dzięki tym zabiegom tego typu osoby nie będą mogły już tak łatwo sprzedać telefonów.

