Galaxy A rządzą u Playa. TOP 5 najchętniej kupowanych telefonów

Urządzenia Samsunga z linii Galaxy A to telefony najchętniej kupowane przez klientów Play. Fioletowy operator podzielił się najnowszym zestawieniem, odzwierciedlającym także szersze trendy rynkowe. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:01
Play zaprezentował kolejne zestawienie najpopularniejszych smartfonów wybieranych przez klientów tej sieci. Podobnie jak w poprzednim roku, sprzedaż wciąż zdominowana jest przez dwóch producentów – Samsung i Xiaomi, chociaż w segmencie premium widać mocną reprezentację Apple.

Jak podaje Play, w TOP 5 najchętniej kupowanych urządzeń znalazły się (kolejność alfabetyczna):

Widać więc kontynuację trendu z 2024 roku – klienci fioletowej sieci chętnie sięgają po telefony Samsunga z serii Galaxy A oraz sprawdzone modele Xiaomi Redmi, które wyróżniają się korzystnym stosunkiem jakości do ceny. 

Obecny na liście Play smartfon Samsung Galaxy A16 5G jest w ostatnich miesiącach jednym z najlepiej sprzedających się smartfonów na świecie – w segmencie budżetowych modeli z 5G, ale też w kategorii ogólnej. Według analiz Counterpoint Research model ten w I kwartale 2025 roku uplasował się na 5. miejscu w klasyfikacji globalnej sprzedaży smartfonów (zaraz po iPhone’ach 16, 16 Pro Max, 16 Pro oraz 15). W tym samym okresie był najpopularniejszym smartfonem z Androidem na świecie.

Play podał też osobne zestawienie dotyczące sprzedaży smartfonów z segmentu premium. Wśród najpopularniejszych w Play znalazły się (kolejność alfabetyczna):

W zestawieniu nie brakuje więc najnowszych flagowców, które cieszą się zainteresowaniem wśród klientów oczekujących najwyższej jakości i zaawansowanych technologii. Kolejny raz tę kategorię zdominował Apple

– komentuje Play.

Operator ocenia, że wybory klientów Play od dłuższego czasu są niezmienne – dominują iPhone’y oraz smartfony Samsung Galaxy. Ważną rolę odgrywają też urządzenia Xiaomi.

play iPhone 16 galaxy s25 ultra top5 smartfonów Galaxy A56 5G Galaxy A16 5G Galaxy A55 5G
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, Counterpoint Research
Źródła tekstu: Play