Galaxy A rządzą u Playa. TOP 5 najchętniej kupowanych telefonów

Play zaprezentował kolejne zestawienie najpopularniejszych smartfonów wybieranych przez klientów tej sieci. Podobnie jak w poprzednim roku, sprzedaż wciąż zdominowana jest przez dwóch producentów – Samsung i Xiaomi, chociaż w segmencie premium widać mocną reprezentację Apple.

Jak podaje Play, w TOP 5 najchętniej kupowanych urządzeń znalazły się (kolejność alfabetyczna):

Widać więc kontynuację trendu z 2024 roku – klienci fioletowej sieci chętnie sięgają po telefony Samsunga z serii Galaxy A oraz sprawdzone modele Xiaomi Redmi, które wyróżniają się korzystnym stosunkiem jakości do ceny.

Obecny na liście Play smartfon Samsung Galaxy A16 5G jest w ostatnich miesiącach jednym z najlepiej sprzedających się smartfonów na świecie – w segmencie budżetowych modeli z 5G, ale też w kategorii ogólnej. Według analiz Counterpoint Research model ten w I kwartale 2025 roku uplasował się na 5. miejscu w klasyfikacji globalnej sprzedaży smartfonów (zaraz po iPhone’ach 16, 16 Pro Max, 16 Pro oraz 15). W tym samym okresie był najpopularniejszym smartfonem z Androidem na świecie.

Play podał też osobne zestawienie dotyczące sprzedaży smartfonów z segmentu premium. Wśród najpopularniejszych w Play znalazły się (kolejność alfabetyczna):

W zestawieniu nie brakuje więc najnowszych flagowców, które cieszą się zainteresowaniem wśród klientów oczekujących najwyższej jakości i zaawansowanych technologii. Kolejny raz tę kategorię zdominował Apple – komentuje Play.