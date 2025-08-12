Wiadomości

Rząd wyda prawie 2 mld zł z KPO na sztuczną inteligencję w szkołach

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło przetarg na zakup 16 tysięcy pracowni AI (sztucznej inteligencji) oraz pracowni STEM (nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki). 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:37
0
Nowy sprzęt trafi do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2025/2026.  Łączna wartość sprzętu to aż 2,4 mld zł, z tego ok. 1,84 mld zł przeznaczono na laboratoria AI, a 633 mln zł na STEM.

Chcemy, żeby polskie szkoły miały dostęp do narzędzi, które przygotują uczniów do wyzwań współczesnego świata. Laboratoria AI i STEM to inwestycja w młodych ludzi, ich umiejętności i lepszy start w dorosłe życie. Dzięki temu sprzętowi uczniowie będą mogli rozwijać „umiejętności przyszłości”, a nauczyciele – prowadzić zajęcia na światowym poziomie

– powiedział wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.

Do szkół podstawowych i ponadpodstawowych do końca roku szkolnego 2025/2026 zostanie przekazanych łącznie 16 tys. pracowni. Zamówienie obejmuje:

  • 8 tys. zestawów sprzętu do wyposażenia pracowni AI (sztucznej inteligencji) do szkół podstawowych;
  • 4 tys. zestawów sprzętu do wyposażenia pracowni AI (sztucznej inteligencji) do szkół ponadpodstawowych;
  • 4 tys. zestawów sprzętu do wyposażenia pracowni STEM (nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki) do szkół ponadpodstawowych.

Za wybór szkół, które otrzymają wsparcie, odpowiadało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoła może otrzymać tylko jedną pracownię AI lub jedną pracownię STEM.

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, w sumie z KPO na transformację cyfrową szkół przeznaczono już ponad 5 mld złotych:

  • 1,38 mld zł na bony dla ponad 553 tys. nauczycieli na zakup laptopów,
  • 1,73 mld zł na zakup 735 tys. laptopów i tabletów dla uczniów,
  • 122 mln zł na 100 tys. zestawów do nauczania zdalnego.
Image
telepolis
Zródła zdjęć: Ministerstwo Cyfryzacji
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji