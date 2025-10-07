Minister zdradza plan. Może zaskoczyć cały rynek telekomów

Polskie państwo może kupić dużego operatora telekomunikacyjnego. Taką wizję przedstawił Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który przekonuje, że ten pomysł ma coraz więcej zwolenników wśród koalicji rządzącej. Jego zdaniem powinna to być jedna z kluczowych kwestii dla rządu — informuje Telko.in.

Rząd kupi telekom?

Taką wizję szef resortu cyfryzacji przedstawił w trakcie prezentacji raportu „Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?", przygotowanego przez Fundację Digital Poland.

Jako państwo powinniśmy dziś dążyć do tego, by mieć kontrolę na dużym operatorem telekomunikacyjnym i jeśli pojawi się możliwość zakupu takich aktywów, nabyć je. Telekomunikacja jest podstawą dla rozwoju cyfryzacji i dzięki temu łatwiej byłoby nam realizować zakładane cele w tym obszarze. Exatel nie jest operatorem, który by to umożliwiał. powiedział Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji.

Gawkowski uważa, że narodowy operator pozwoliłby między innymi skutecznie wspierać rząd w walce z białymi plamami w internetowym zasięgu. Jego zdaniem telekomy często nie są zainteresowane inwestycjami tam, gdzie nie ma zasięgu, bo jest to dla nich nieopłacalne i to pomimo wysokich dofinansowań ze strony państwa.