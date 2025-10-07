Minister zdradza plan. Może zaskoczyć cały rynek telekomów
Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uważa, że państwo powinno kupić dużego operatora telekomunikacyjnego.
Polskie państwo może kupić dużego operatora telekomunikacyjnego. Taką wizję przedstawił Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który przekonuje, że ten pomysł ma coraz więcej zwolenników wśród koalicji rządzącej. Jego zdaniem powinna to być jedna z kluczowych kwestii dla rządu — informuje Telko.in.
Rząd kupi telekom?
Taką wizję szef resortu cyfryzacji przedstawił w trakcie prezentacji raportu „Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?", przygotowanego przez Fundację Digital Poland.
Jako państwo powinniśmy dziś dążyć do tego, by mieć kontrolę na dużym operatorem telekomunikacyjnym i jeśli pojawi się możliwość zakupu takich aktywów, nabyć je. Telekomunikacja jest podstawą dla rozwoju cyfryzacji i dzięki temu łatwiej byłoby nam realizować zakładane cele w tym obszarze. Exatel nie jest operatorem, który by to umożliwiał.
Gawkowski uważa, że narodowy operator pozwoliłby między innymi skutecznie wspierać rząd w walce z białymi plamami w internetowym zasięgu. Jego zdaniem telekomy często nie są zainteresowane inwestycjami tam, gdzie nie ma zasięgu, bo jest to dla nich nieopłacalne i to pomimo wysokich dofinansowań ze strony państwa.
Między innymi dlatego osiągnięcie 99 proc. zasięgu szerokopasmowego internetu do 2030 roku wydaje się w tym momencie nierealne. Dzisiaj wynosi on już 85 proc. i wzrośnie o kolejne 10 proc. po zakończeniu projektów budowy sieci z KPO i FERC. Jednak dobicie do 99 proc. będzie trudne. Krajowy operator mógłby w tym pomóc.