Wiadomości

Internet mobilny w lipcu? T-Mobile i Orange znów na czele

Lipiec przyniósł kolejne starcie operatorów w walce o tytuł lidera jakości Internetu mobilnego w Polsce. Dane z ponad 320 tys. testów w aplikacji RFBenchmark pokazują, że T-Mobile i Orange wciąż dominują w 5G, a w LTE trwa zacięta rywalizacja o każdy megabit.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:20
11
W lipcu 2025 użytkownicy aplikacji RFBenchmark przeprowadzili 323360 testów szybkości Internetu mobilnego w Polsce. Najczęściej pomiary wykonywano je w zasięgu Play (32,6% wszystkich testów). Najmniej sprawdzeń było w T-Mobile (17,9%).



5G: T-Mobile bije rekord pobierania

W kategorii średniej szybkości pobierania danych w 5G liderem został T-Mobile z wynikiem 398,4 Mb/s. Magentowi wygrali również w kategorii "wysyłania danych", osiągając średnio 61,2 Mb/s. Najniższe opóźnienia odnotowano w Orange19,2 ms.

Sieć Szybkość
pobierania
danych		 Szybkość
wysyłania
danych		 PING Liczba
pomiarów
Orange 378,3 Mb/s 58,5 Mb/s 19,2 ms 41 282
Play 211,1 Mb/s 50,1 Mb/s 22,1 ms 44 535
Plus 129,3 Mb/s 26,8 Mb/s 26,2 ms 24 310
T-Mobile 398,4 Mb/s 61,2 Mb/s 21,6 ms 22 818
4G LTE: T-Mobile najszybszy w pobieraniu, Play w uploadzie

W technologii LTE najszybszy download zanotował T-Mobile56,9 Mb/s. W wysyłaniu danych najlepszy wynik uzyskał Play22,0 Mb/s. Z kolei najniższy PING był w Orange26,7 ms.

Sieć Szybkość
pobierania
danych		 Szybkość
wysyłania
danych		 PING Liczba
pomiarów
Orange 47,4 Mb/s 20,8 Mb/s 26,7 ms 59 624
Play 43,6 Mb/s 22,0 Mb/s 29,2 ms 60 251
Plus 41,0 Mb/s 17,6 Mb/s 38,8 ms 32 679
T-Mobile 56,9 Mb/s 21,6 Mb/s 31,2 ms 34 885
Dane z lipca pokazują, że w segmencie 5G nadal dominują T-Mobile i Orange, wyraźnie dystansując Play i Plusa. Ten ostatni wciąż nie zaczął korzystać z wylicytowanych pod koniec 2023 roku częstotliwości z pasma C (3,6 GHz).  W LTE rywalizacja jest bardziej wyrównana, choć T-Mobile utrzymuje przewagę w pobieraniu danych, a Play w uploadzie.

Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, RFBenchmark
Źródła tekstu: RFBenchmark