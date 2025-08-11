Internet mobilny w lipcu? T-Mobile i Orange znów na czele
Lipiec przyniósł kolejne starcie operatorów w walce o tytuł lidera jakości Internetu mobilnego w Polsce. Dane z ponad 320 tys. testów w aplikacji RFBenchmark pokazują, że T-Mobile i Orange wciąż dominują w 5G, a w LTE trwa zacięta rywalizacja o każdy megabit.
W lipcu 2025 użytkownicy aplikacji RFBenchmark przeprowadzili 323360 testów szybkości Internetu mobilnego w Polsce. Najczęściej pomiary wykonywano je w zasięgu Play (32,6% wszystkich testów). Najmniej sprawdzeń było w T-Mobile (17,9%).
5G: T-Mobile bije rekord pobierania
W kategorii średniej szybkości pobierania danych w 5G liderem został T-Mobile z wynikiem 398,4 Mb/s. Magentowi wygrali również w kategorii "wysyłania danych", osiągając średnio 61,2 Mb/s. Najniższe opóźnienia odnotowano w Orange – 19,2 ms.
|Sieć
|Szybkość
pobierania
danych
|Szybkość
wysyłania
danych
|PING
|Liczba
pomiarów
|Orange
|378,3 Mb/s
|58,5 Mb/s
|19,2 ms
|41 282
|Play
|211,1 Mb/s
|50,1 Mb/s
|22,1 ms
|44 535
|Plus
|129,3 Mb/s
|26,8 Mb/s
|26,2 ms
|24 310
|T-Mobile
|398,4 Mb/s
|61,2 Mb/s
|21,6 ms
|22 818
4G LTE: T-Mobile najszybszy w pobieraniu, Play w uploadzie
W technologii LTE najszybszy download zanotował T-Mobile – 56,9 Mb/s. W wysyłaniu danych najlepszy wynik uzyskał Play – 22,0 Mb/s. Z kolei najniższy PING był w Orange – 26,7 ms.
|Sieć
|Szybkość
pobierania
danych
|Szybkość
wysyłania
danych
|PING
|Liczba
pomiarów
|Orange
|47,4 Mb/s
|20,8 Mb/s
|26,7 ms
|59 624
|Play
|43,6 Mb/s
|22,0 Mb/s
|29,2 ms
|60 251
|Plus
|41,0 Mb/s
|17,6 Mb/s
|38,8 ms
|32 679
|T-Mobile
|56,9 Mb/s
|21,6 Mb/s
|31,2 ms
|34 885
Dane z lipca pokazują, że w segmencie 5G nadal dominują T-Mobile i Orange, wyraźnie dystansując Play i Plusa. Ten ostatni wciąż nie zaczął korzystać z wylicytowanych pod koniec 2023 roku częstotliwości z pasma C (3,6 GHz). W LTE rywalizacja jest bardziej wyrównana, choć T-Mobile utrzymuje przewagę w pobieraniu danych, a Play w uploadzie.