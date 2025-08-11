Internet mobilny w lipcu? T-Mobile i Orange znów na czele

W lipcu 2025 użytkownicy aplikacji RFBenchmark przeprowadzili 323360 testów szybkości Internetu mobilnego w Polsce. Najczęściej pomiary wykonywano je w zasięgu Play (32,6% wszystkich testów). Najmniej sprawdzeń było w T-Mobile (17,9%).

Dalsza część tekstu pod wideo

5G: T-Mobile bije rekord pobierania

W kategorii średniej szybkości pobierania danych w 5G liderem został T-Mobile z wynikiem 398,4 Mb/s. Magentowi wygrali również w kategorii "wysyłania danych", osiągając średnio 61,2 Mb/s. Najniższe opóźnienia odnotowano w Orange – 19,2 ms.

Sieć Szybkość

pobierania

danych Szybkość

wysyłania

danych PING Liczba

pomiarów Orange 378,3 Mb/s 58,5 Mb/s 19,2 ms 41 282 Play 211,1 Mb/s 50,1 Mb/s 22,1 ms 44 535 Plus 129,3 Mb/s 26,8 Mb/s 26,2 ms 24 310 T-Mobile 398,4 Mb/s 61,2 Mb/s 21,6 ms 22 818 Pokaż więcej

4G LTE: T-Mobile najszybszy w pobieraniu, Play w uploadzie

W technologii LTE najszybszy download zanotował T-Mobile – 56,9 Mb/s. W wysyłaniu danych najlepszy wynik uzyskał Play – 22,0 Mb/s. Z kolei najniższy PING był w Orange – 26,7 ms.

Sieć Szybkość

pobierania

danych Szybkość

wysyłania

danych PING Liczba

pomiarów Orange 47,4 Mb/s 20,8 Mb/s 26,7 ms 59 624 Play 43,6 Mb/s 22,0 Mb/s 29,2 ms 60 251 Plus 41,0 Mb/s 17,6 Mb/s 38,8 ms 32 679 T-Mobile 56,9 Mb/s 21,6 Mb/s 31,2 ms 34 885 Pokaż więcej