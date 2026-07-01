Gdzie zniknęły Twoje pieniądze? Tutaj znajdziesz odpowiedź

Od dzisiaj (1 lipca) ruszył Centralny Rejestr Umów (CRU). Dzięki niemu Polacy mogą sprawdzać, jakie umowy zawierają jednostki sektora finansów publicznych, czyli jak wydawane są pieniądze obywateli.

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Ruszył Centralny Rejestr Umów

Centralny Rejestr Umów ma zwiększyć jawność wydatków publicznych, ułatwić kontrolę społeczną, a do tego też ograniczyć ryzyko nadużyć i niegospodarności. Każda zawierana umowa ma trafić do rejestru, gdzie każdy chętny obywatel będzie mógł ją sprawdzić. Nie będzie wymagane do tego składanie wniosku o dostęp do informacji publicznej.

Do rejestru trafią umowy zawierane przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, w tym ministerstwa, urzędy, samorządy, szpitale, ale też szkoły, przedszkola, muzea czy biblioteki. W sumie ma to być około 60-70 tys. podmiotów.

Jednak do rejestru nie trafią wszystkie umowy. Z obowiązku wyjęte są spółki Skarbu Państwa, instytuty badawcze, placówki zagraniczne, a także jednostki związane z bezpieczeństwem państwa. Do CRU nie trafią też umowy zawierane przez spółki komunalne.