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Masz aplikację? To możesz wygrać. T-Mobile odpala letnią grę

T-Mobile stawia na letnią grę z nagrodami. W aplikacji Mój T-Mobile ruszają "Smaki lata" – zręcznościowa zabawa z wieżą, punktami i voucherami do zgarnięcia

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:33
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Masz aplikację? To możesz wygrać. T-Mobile odpala letnią grę
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Lato nie musi oznaczać tylko plaży i wyjazdów. Dla użytkowników Magenta Moments T-Mobile przygotował grę "Smaki lata", która pojawiła się w aplikacji Mój T-Mobile. To propozycja dla tych, którzy lubią krótkie, dynamiczne wyzwania i chcą przy okazji zgarnąć coś praktycznego. Całość potrwa od 30 czerwca do 20 lipca 2026 roku.

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Na czym polega gra?

Zadanie jest bardzo proste: trzeba budować jak najwyższą wieżę z pojawiających się elementów. Każdy poprawnie ułożony klocek daje 1 punkt, a dodatkowa kostka "+10" od razu dopisuje 10 punktów do wyniku. Z czasem gra robi się trudniejsza, bo elementy poruszają się szybciej, więc refleks ma tu znaczenie.

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W każdej rozgrywce gracz ma tylko jedno życie. Jeśli wieża się przewróci, gra się kończy. Liczy się wynik osiągnięty w danej tygodniowej edycji, a nie pojedynczy przypadkowy start.

Trzy tygodnie, trzy pule nagród

Rywalizacja została podzielona na trzy tygodniowe etapy. W pierwszym, trwającym od 30 czerwca do 6 lipca, do zdobycia są vouchery do Zalando o wartości 50 zł. W drugim, od 7 do 13 lipca, nagrodą są bilety do Cinema City na filmy 2D o wartości 35,90 zł. W trzecim, od 14 do 20 lipca, można wygrać voucher do Biedronki o wartości 50 zł.

W każdej edycji nagrodzonych zostanie 250 najlepszych graczy, czyli łącznie 750 osób. T-Mobile przewidział też dodatkowe premie w Magenta Moments dla najbardziej aktywnych uczestników:

  • za co najmniej 30 podejść można dostać 1000 Serc,
  • za 20-29 gier – 500 Serc,
  • za 10-19 gier – 250 Serc.
Masz aplikację? To możesz wygrać. T-Mobile odpala letnią grę

Kto może zagrać?

Do zabawy mogą dołączyć pełnoletni klienci T-Mobile, którzy mają aktywną usługę głosową, korzystają z aplikacji Mój T-Mobile i są uczestnikami programu Magenta Moments. W przypadku ofert na kartę, Heyah na kartę i MIX trzeba spełnić dodatkowe warunki aktywności numeru, w tym między innymi 90 dni w sieci i odpowiedni poziom doładowań, chyba że użytkownik ma aktywną usługę cykliczną GO!XL.

Z gry wykluczono osoby korzystające z oferty "Testujesz – decydujesz z e-SIM" oraz użytkowników bez usług głosowych. Żeby wejść do gry, trzeba w Magenta Moments:

  • odblokować ofertę za 30 Serc,
  • pobrać unikalny kod,
  • przejść do formularza i uruchomić rozgrywkę.

Jednego kodu można użyć tylko raz, ale udziałów może być więcej, jeśli ktoś ma wystarczającą liczbę Serc. T-Mobile podkreśla też, że nagród nie da się wymienić na gotówkę ani przekazać dalej.

Dodatkowe informacje znajdziesz w regulaminie gry.

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Źródła zdjęć: T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile