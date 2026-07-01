Za kilka lat każdy w Polsce będzie mieszkał przy magazynie Amazona

Dlaczego wybrano Dobromierz? Firma tłumaczy to infrastrukturą drogową i dostępem do pracowników – niedaleko leży np. Wałbrzych. Blisko jest też do granic z Niemcami i Czechami, więc centrum może obsługiwać oba te rynki.

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Tysiąc pracowników i pięć tysięcy robotów

W czterokondygnacyjnym obiekcie zatrudnienie ma znaleźć ponad 1 tys. osób. Firma będzie poszukiwać m.in. "operatorów stacji kompletacji, przyjęcia i wysyłki", ludzi od HR czy BHP. Na liście płac znajdziemy też inżynierów i techników, którzy będą zarządzać sporą flotą robotów – maszyn ma być aż 5 tys. Będą one usprawniać proces kompletowania zamówień i wysyłki. Na Dolnym Śląsku to nowość, ale w skali kraju już niekoniecznie – okazuje się, że będzie to czwarte centrum robotyczne Amazona w Polsce.

Magazynów Amazona szybko przybywa

Nie będę ukrywał, że liczby zawarte w komunikacie amerykańskiej firmy trochę mnie zaskoczyły. Zatrzymałem się na etapie uruchamiania w Polsce pierwszego centrum, co miało miejsce przeszło dekadę temu. To w Dobromierzu będzie centrum numer dwanaście. Z ciekawości aż sprawdziłem, czy Amazon wszędzie stawia tyle magazynów. Okazuje się, że nie – pod tym względem znajdujemy się w europejskiej czołówce.

Amazon zatrudnia, Amazon inwestuje

Czy to jest powód do zadowolenia? Zdania będą pewnie podzielone. Bo oczywiście oznacza to miejsca pracy. Ale warto zadać pytanie, o jej jakość. Firma ponoć bezpośrednio zatrudnia w Polsce ponad 19 tys. pracowników. Czy są to wysokopłatne stanowiska? Niekoniecznie. Politycy różnych partii chcieli zerwać z obrazem Polski jako montowni, ale okazuje się, że zamiast tego kraj stał się magazynem. I to takim, w którym coraz większą rolę odgrywają roboty.

Amazon chwali się tym, że tylko w ubiegłym roku zainwestował w województwie dolnośląskim ponad 2,5 mld zł. A w całym kraju w ciągu kilkunastu lat przeznaczył na inwestycje 45 mld zł. Ale intryguje, jakie były koszty jego działalności. Np. z tytułu eksploatacji dróg. Ile firma zapłaciła w tym czasie podatków w Polsce? Mam nadzieję, że kiedyś podzieli się i tą informacją w komunikatach prasowych.

Powstaną kolejne centra logistyczne