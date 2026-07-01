Za kilka lat każdy w Polsce będzie mieszkał przy magazynie Amazona
Amazon jesienią uruchomi w Polsce kolejne centrum logistyczne. Obiekt zlokalizowany w Dobromierzu ma zapewnić 1 tys. stałych miejsc pracy. Robotów będzie tam jednak znacznie więcej.
Amerykańska korporacja tym razem postawiła na Dolny Śląsk, a konkretnie na powiat świdnicki.
Dlaczego wybrano Dobromierz? Firma tłumaczy to infrastrukturą drogową i dostępem do pracowników – niedaleko leży np. Wałbrzych. Blisko jest też do granic z Niemcami i Czechami, więc centrum może obsługiwać oba te rynki.
Tysiąc pracowników i pięć tysięcy robotów
W czterokondygnacyjnym obiekcie zatrudnienie ma znaleźć ponad 1 tys. osób. Firma będzie poszukiwać m.in. "operatorów stacji kompletacji, przyjęcia i wysyłki", ludzi od HR czy BHP. Na liście płac znajdziemy też inżynierów i techników, którzy będą zarządzać sporą flotą robotów – maszyn ma być aż 5 tys. Będą one usprawniać proces kompletowania zamówień i wysyłki. Na Dolnym Śląsku to nowość, ale w skali kraju już niekoniecznie – okazuje się, że będzie to czwarte centrum robotyczne Amazona w Polsce.
Magazynów Amazona szybko przybywa
Nie będę ukrywał, że liczby zawarte w komunikacie amerykańskiej firmy trochę mnie zaskoczyły. Zatrzymałem się na etapie uruchamiania w Polsce pierwszego centrum, co miało miejsce przeszło dekadę temu. To w Dobromierzu będzie centrum numer dwanaście. Z ciekawości aż sprawdziłem, czy Amazon wszędzie stawia tyle magazynów. Okazuje się, że nie – pod tym względem znajdujemy się w europejskiej czołówce.
Amazon zatrudnia, Amazon inwestuje
Czy to jest powód do zadowolenia? Zdania będą pewnie podzielone. Bo oczywiście oznacza to miejsca pracy. Ale warto zadać pytanie, o jej jakość. Firma ponoć bezpośrednio zatrudnia w Polsce ponad 19 tys. pracowników. Czy są to wysokopłatne stanowiska? Niekoniecznie. Politycy różnych partii chcieli zerwać z obrazem Polski jako montowni, ale okazuje się, że zamiast tego kraj stał się magazynem. I to takim, w którym coraz większą rolę odgrywają roboty.
Amazon chwali się tym, że tylko w ubiegłym roku zainwestował w województwie dolnośląskim ponad 2,5 mld zł. A w całym kraju w ciągu kilkunastu lat przeznaczył na inwestycje 45 mld zł. Ale intryguje, jakie były koszty jego działalności. Np. z tytułu eksploatacji dróg. Ile firma zapłaciła w tym czasie podatków w Polsce? Mam nadzieję, że kiedyś podzieli się i tą informacją w komunikatach prasowych.
Powstaną kolejne centra logistyczne
Tymczasem należy się szykować na dalszą ofensywę, bo w latach 2026-2028 podmiot zamierza zainwestować w Polsce dodatkowe 23 mld zł. Zakładam, że pokaźna część tych środków zostanie przeznaczona na uruchamianie kolejnych centrów logistycznych. Za kilka lat każdy będzie mógł powiedzieć, że w niedużej odległości od domu czy pracy ma Żabkę, paczkomat i magazyn Amazona…