Orange wyciąga wtyczkę. Zniknie przydatna usługa

Zamknięcie usługi "Rozmowy bez limitu do komórkowych"

Orange wygasza usługę o nazwie "Rozmowy bez limitu do komórkowych". Zmiana dotyczy wyłącznie użytkowników wybranych wariantów ofert na kartę. Pakiet był dostępny w takich planach, jak Orange YES, Orange ONE, Orange POP oraz Orange Free na kartę. Obejmował także użytkowników ofert Orange SMART, Nowe Orange Go i Zetafon.

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Opcja ta zapewniała nielimitowane połączenia na polskie numery komórkowe. Oferta nie dotyczyła połączeń na numery stacjonarne, międzynarodowe oraz specjalne.

Zgodnie z najnowszym komunikatem, data wyłączenia tej usługi to 30 lipca 2026 roku. Od tego dnia użytkownicy Orange na kartę stracą możliwość zamówienia pakietu. Obejmie to wszystkie dostępne do tej pory wersje usługi. Zablokowana zostanie opcja aktywacji pakietów przez wiadomości SMS, kody USSD oraz aplikację Mój Orange. Zmiana dotyczy wariantów jednorazowych i cyklicznych.

Co z aktywnymi pakietami cyklicznymi?

Część klientów posiada obecnie aktywną usługę w wersji cyklicznej. Te osoby nie stracą dostępu do darmowych rozmów z dnia na dzień. Będą mogły z nich korzystać bez przeszkód do końca opłaconego wcześniej okresu. Zmiana nastąpi po zakończeniu bieżącego cyklu. Usługa wygaśnie i nie odnowi się na kolejne dni.

Klienci mogli wybierać pakiety jednorazowe na okres od 1 do 31 dni w cenach od 1 zł do 25 zł brutto. Wersje odnawialne działały w cyklach 7 lub 31 dni. Kosztowały one odpowiednio 7 zł oraz 25 zł. Opłaty za te usługi były pobierane bezpośrednio z konta głównego użytkownika. Dodatkowe informacje znajdziesz w regulaminie usługi.

Co trzeba zrobić?

Użytkownicy Orange na kartę, którórzy akceptują zapowiadane zmiany, nie muszą nic robić. Proces wygaszania usługi nastąpi automatycznie w wyznaczonym terminie. Pomarańczowy operator przypomina jednocześnie: