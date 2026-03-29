Prywatność w komunikatorach odzyskana - na razie. Co z Chat Control?

Do kwietnia obowiązywać będzie tymczasowa furtka dla big techów pozwalająca na dobrowolne skanowanie naszych wiadomości w takich komunikatorach jak Messenger czy WhatsApp. Wymówką oczywiście jak zwykle była ochrona dzieci (jeden z dwóch ulubionych powodów - drugim jest mgliście pojęte bezpieczeństwo narodowe). Parlament Europejski zdecydował się jednak na to by jej nie przedłużać.

W pierwszym z głosowań europosłowie jednym głosem przepchnęli poprawkę, która zmieniała przedmiot poszukiwań z tego co platformie się wydaje podejrzane na znane materiały z dziećmi. Za głosowało 307 europosłów, przeciwko 306. 105 polityków nie głosowało lub było nieobecnych.

Jak głosowali Polacy?

Za poprawką zmniejszającą zakres skanowania:

Nowa Lewica: Robert Biedroń, Krzysztof Śmiszek, Joanna Scheuring-Wielgus

Konfederacja: Anna Bryłka, Tomasz Buczek, Marcin Sypniewski, Stanisław Tyszka, Ewa Zajączkowska-Hernik

Bezpartyjny: Michał Kobosko

Przeciw poprawce zmniejszającej zakres skanowania:

Koalicja Obywatelska: Bartosz Arłukowicz, Krzysztof Brejza, Andrzej Buła, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Andrzej Halicki, Dariusz Joński, Łukasz Kohut, Ewa Kopacz, Janusz Lewandowski, Jagna Marczułajtis-Walczak, Mirosława Nykiel, Jacek Protas, Bartłomiej Sienkiewicz, Michał Szczerba, Michał Wawrykiewicz, Marta Wcisło, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Łukacijewska, Bogdan Zdrojewski

Polskie Stronnictwo Ludowe: Adam Jarubas, Krzysztof Hetman

Prawo i Sprawiedliwość: Tobiasz Bocheński, Adam Bielan, Joachim Brudziński, Michał Dworczyk, Patryk Jaki, Mariusz Kamiński, Marlena Maląg, Arkadiusz Mularczyk, Piotr Mueller, Jacek Ozdoba, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Anna Zalewska, Kosma Złotowski

Nieobecni lub wstrzymali się:

Korona: Grzegorz Braun

Prawo i Sprawiedliwość: Daniel Obajtek, Waldemar Buda

Koalicja Obywatelska: Borys Budka, Hanna Gronkiewicz-Waltz

Potem nastąpiło głosowanie co do faktycznego przedłużenia furtki pozwalającej na skanowanie naszych prywatnych rozmów. Tutaj rozszerzenie udało się odrzucić już wyraźnie - 311 głosów przeciwko przedłużeniu 228 za i 179 europosłów nie głosowało lub było nieobecnych. Jak to wyglądało w Polsce?

Za przedłużeniem skanowania prywatnych rozmów Europejczyków przez big techy:

Nowa Lewica: Robert Biedroń, Krzysztof Śmiszek, Joanna Scheuring-Wielgus

Bezpartyjny: Michał Kobosko

Koalicja Obywatelska: Bartosz Arłukowicz, Krzysztof Brejza, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Mirosława Nykiel, Jacek Protas, Michał Szczerba, Michał Wawrykiewicz

Polskie Stronnictwo Ludowe: Adam Jarubas

Prawo i Sprawiedliwość: Adam Bielan, Tobiasz Bocheński, Joachim Brudziński, Michał Dworczyk, Małgorzata Gosiewska, Mariusz Kamiński, Magdalena Maląg, Arkadiusz Mularczyk, Piotr Mueller, Jacek Ozdoba, Bogdan Rzońca, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Anna Zalewska, Kosma Złotowski





Przeciw przedłużeniu skanowania prywatnych rozmów Europejczyków przez big techy:

Koalicja Obywatelska: Magdalena Adamowicz, Andrzej Buła, Dariusz Joński, Łukasz Kohut, Janusz Lewandowski, Jagna Marczułajtis-Walczak, Bartłomiej Sienkiewicz, Marta Wcisło, Bogdan Zdrojewski, Elżbieta Łukacijewska

Polskie Stronnictwo Ludowe: Krzysztof Hetman

Konfederacja: Anna Bryłka, Tomasz Buczek, Marcin Sypniewski, Stanisław Tyszka, Ewa Zajączkowska-Hernik





Nieobecni lub wstrzymali się:

Prawo i Sprawiedliwość: Patryk Jaki, Waldemar Buda, Daniel Obajtek

Koalicja Obywatelska: Borys Budka, Hanna Gronkiewicz-Waltz

Korona: Grzegorz Braun

Jak widzimy obrońcom prywatności udało się wygrać oba głosowania, chociaż to drugie oczywiście było dużo ważniejsze. Niestety nie oznacza to końca kłopotów. Teraz trwa trilog podczas którego Komisja i Rada będą próbowały przekonać Parlament Europejski do kolejnej wersji Chat Control autorstwa rządu Danii. Tym razem ma to być niezmiernie daleko posunięty system zachęt do skanowania wiadomości. Jak widać Rada i Komisja nie chcą się przekonać do danych o tym, że połowa zgłoszeń przez algorytmy skanujące jest bzdurna i tylko zatyka mozliwości przerobowe policji. Za 99% zgłoszeń odpowiada jedna firma - Meta, czyli właściciel Messengera i WhatsAppa. Na szczęście stanowisko polskiego rządu jest jasne: NIE dla chat control.



Trwa też walka o to, by nie dopuścić do wprowadzenia regulacji zobowiązującej aplikacje i sklepy do sprawdzania dowodów lub skanów twarzy użytkowników.