Koniec śledztwa UOKiK. Chodziło o pakietyzację w Polsacie i Discovery

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończył postępowania antymonopolowe przeciwko Telewizji Polsat i spółkom z grupy Discovery. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny poinformował, że drobiazgowa analiza nie potwierdziła podejrzeń o nadużywanie pozycji rynkowej przez nadawców. Sprawa dotyczyła sposobu sprzedaży programów telewizyjnych operatorom, co budziło kontrowersje i skargi ze strony rynku.

W kwietniu 2021 roku Prezes UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko Telewizji Polsat i czterem spółkom z grupy Discovery (Discovery Communications Europe, Discovery Communications Benelux, Discovery Polska i Eurosport) w odpowiedzi na liczne sygnały od operatorów telewizyjnych, stowarzyszeń branżowych i konsumentów. Zastrzeżenia budził sposób sprzedaży programów w pakietach, co mogło ograniczać swobodę operatorów w kształtowaniu oferty i wpływać na wybór programów przez konsumentów. Wątpliwości dotyczyły przede wszystkim obowiązku umieszczania części programów w tzw. pakietach podstawowych, czyli tych trafiających do największej liczby odbiorców.

Operatorzy skarżyli się, że są zmuszani do kupowania rozbudowanych pakietów programów, w których skład wchodzą kanały nieatrakcyjne dla ich klientów. Utrudniało im to tworzenie ofert tematycznych i premium, a w efekcie widzowie mogli być zmuszeni do płacenia za kanały, których nie oglądali.

W toku postępowań przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badanie rynku, w ramach którego przesłaliśmy ponad 500 szczegółowych ankiet do operatorów telewizyjnych. Zgromadzone i poddane drobiazgowej analizie informacje nie potwierdziły podejrzeń, że praktyki Telewizji Polsat i spółek z grupy Discovery stanowią wykorzystywanie ich pozycji rynkowej na niekorzyść operatorów płatnej telewizji.

– powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Okazało się, że większość operatorów i tak nie zmieniłaby składu pakietów, nawet gdyby miała pełną swobodę. Operatorzy w większości zaakceptowali oferty Polsatu i Discovery i uznali je za korzystne. UOKiK w komunikacie podkreślił również zmieniające się przyzwyczajenia konsumentów i rosnącą popularność platform VOD. Dzięki nim widzowie mają większy wybór treści i mogą oglądać je w dowolnym czasie i miejscu.

Skutkuje to postępującą zmianą przyzwyczajeń konsumentów, którzy coraz częściej wybierają treści na żądanie spośród katalogu programów dostarczanych przez szereg usługodawców.

– czytamy w komunikacie Urzędu

Ostatecznie, biorąc pod uwagę wszystkie zebrane informacje i argumenty, UOKiK uznał, że sprzedaż programów w pakietach nie wpływa negatywnie na konkurencję i umorzył postępowania przeciwko Polsatowi i Discovery. Dodatkowe informacje można znaleźć w decyzjach numer DOK-8/2024 i DOK-9/2024.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: UOKiK