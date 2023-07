Unia chce nowej opłaty. Ceny usług w internecie w górę

Jest drogo, będzie jeszcze drożej. Koszta usług internetowych mogą wyraźnie wzrosnąć – wszystko dzięki pomysłom Unii Europejskiej na wprowadzenie nowej opłaty. Chodzi o tzw. Sending Party Pays.

Sending Party Pays (SPP) to propozycja Unii Europejskiej, która zakłada, że dostawcy treści i aplikacji internetowych będą wnosić opłaty na rzecz operatorów telekomunikacyjnych. Opłaty te mają się przyczynić do rozwoju i utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej. Unia doszła do wniosku, że dostawcy usług online stanowią spore obciążenie dla sieci internetowych, powinni więc partycypować w utrzymaniu i dalszym rozwoju infrastruktury.

Choć w propozycji nie zostali wskazani konkretni dostawcy usług, to według specjalistów opłatą byliby objęci tacy giganci, jak Google, Meta, Amazon, a także serwisy streamingowe jak Netflix.

Bezpośrednim pomysłodawcą opłaty SPP jest stowarzyszenie ETNO (European Telecommunications Network Operators’ Association). Uważa ono, że dostawcy usług online, generujący ruch internetowy, powinni zwiększyć swój udział w budowie infrastruktury szerokopasmowej. ETNO przekonuje, że telekomy muszą samodzielnie ponosić koszty rozbudowy sieci, co jest niezbędne, by zapewnić dostępność rosnących treści on-line. Zdaniem stowarzyszenia ruch generowany przez użytkowników usług on-line zwiększa koszta utrzymania infrastruktury.

Co ciekawe, podobne pomysły, wzorowane na rozwiązaniach wprowadzonych w Korei Południowej, pojawiały się już w unijnych dyskusjach ponad dekadę temu, w 2012 roku, ale zostały odrzucone. Teraz jednak powracają.

Korea Południowa wprowadziła podobne rozwiązanie jako jedyny do tej pory kraj w 2016 roku. Eksperci oceniają, że nie przyniosło ono żadnych pozytywnych rezultatów.

Analizy między innymi BEUC, organizacji zrzeszającej różne organizacje konsumenckie, jasno pokazują, że absolutnie niczego pozytywnego to nie przyniosło. Przykład ten pokazuje wzrost cen, spadek jakości całego contentu i utrudniony dostęp. Ciężko mówić wtedy także o neutralności sieci, a to jest wartość nadrzędna

– komentuje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Agnieszka Plencler, prezeska Forum Konsumentów.

Pomysł krytykowany jest przez organizacje branżowe i ekspertów. Wprowadzenie w życie nowej opłaty nie tylko przyczyniłoby się do wzrostu cen usług on-line, co uderzy w ich odbiorców, ale budzi też obawy o neutralność i wolność internetu.

Eksperta z Forum Konsumentów zwraca uwagę, że rozwój całej infrastruktury i tak jest w sporej części finansowany z naszych podatków, z finansów publicznych. Jej zdaniem po wejściu opłaty wzrosłyby na pewno ceny usług internetowych. Kolejną kwestią jest zburzenie rynku konkurencji poprzez wzmacnianie dużych graczy, którzy sami mogą inwestować w poprawę infrastruktury. Istnieje również ryzyko pogorszenia usług świadczonych konsumentom oraz dostępności internetu.

Jeśli takie prawo wejdzie w życie, możemy się spodziewać wielu niekorzystnych rozwiązań dla konsumentów i dla samych obywateli, czyli dla każdego z nas

– ocenia Agnieszka Plencler,

Zobacz: Ile Zuckerberg zarabia na tobie? Zdziwisz się

Zobacz: Komisja Europejska nie chce sprzętu Huawei i ZTE (aktualizacja)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Newseria Biznes, wł.