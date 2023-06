Ile Zuckerberg zarabia na tobie? Zdziwisz się

Ile zarabiają technologiczni giganci na jednym użytkowniku? Policzyli to analitycy z firmy Sortlist.

Największe korporacje każdego roku notują przychody liczone w miliardach, ale zazwyczaj to oczywiście efekt skali i niezliczonej rzeszy klientów. A ile w takim razie „waży” dla nich pojedynczy człowiek?

Na to pytanie starają się odpowiedzieć analitycy z Sortlist, którzy zestawili ze sobą raporty finansowe i dane o liczbie klientów/użytkowników poszczególnych firm z branży technologicznej, fintechowej oraz e-commerce za rok 2022. Niektóre wyliczenia są naprawdę ciekawe.

Facebook ma z użytkownika najwięcej ze wszystkich social media

Zacznijmy od mediów społecznościowych, bo te dostępne są za darmo, oferując co najwyżej płatne bonusy. I faktycznie, w przeliczeniu na użytkownika takie serwisy zarabiają najmniej, choć jak nic innego obrazują zarazem efekt skali.

Jak wylicza Sortlist, w tej kategorii zdecydowanym liderem jest Facebook, któremu każdy użytkownik dostarczył w ciągu ostatniego roku średnio 41 dol. (ok. 167 zł). Dla odniesienia drugi Twitter oszacowano na 25 dol. (ok. 102 zł), a trzeci Instagram – 22 dol. (ok. 90 zł).

Tylko nieznacznie lepszą efektywność mają komunikatory biznesowe. Wprawdzie nie są zalane reklamami w taki sposób jak social media, ale rekompensują sobie to z nawiązką płatnymi planami B2B.

W ten sposób Slack zarobił w minionym roku aż 75 dol. (ok. 306 zł) na użytkownika. Na dwóch kolejnych stopniach podium nie jest już jednakowoż tak spektakularnie: Microsoft Teams – 25 dol. (ok. 102 zł), Zoom – 22 dol. (ok. 90 zł).

E-commerce lepszy niż streaming, ale rządzi i tak fintech

Spektakularnie radzi sobie za to segment określany jako lifestyle, do którego zaliczono zarówno usługi z kategorii wellness, jak i e-commerce'y. Przy czym absolutnym rekordzistą jest aplikacja treningowa Peleton, której każdy użytkownik miał przynieść średnio 682 dol. (ok. 2778 zł). Dalej: Wayfair – 442 dol. (ok. 1801 zł), a także Shein – 361 dol. (1471 zł).

Tymczasem spośród aplikacji streamingowych najwyższą marżę gwarantuje Hulu, bo 213 dol. (ok. 868 zł) na użytkownika. Netflix to już „tylko” 130 dol. (ok. 530 zł), choć akurat jego wynik powinien wzrosnąć po wprowadzeniu opłat za współdzielenie konta. Trzeci jest zaś Twitch, z wynikiem 118 dol. (481 zł).

Nie powinno być przy tym zaskoczeniem, że najlepiej zarabia fintech. Kontrowersyjny FTX zgromadził w 2022 roku aż 851 dol. na użytkownika (ok. 3467 zł), a Binance i Cash App odpowiednio po 690 dol. (2811 zł) i 280 dol. (1141 zł).

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Frederic Legrand / Shutterstock

Źródło tekstu: Sortlist, oprac. własne