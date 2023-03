Tak Polacy korzystają z łączności elektronicznej. Raport UKE za 2022 rok

Urząd Komunikacji Elektronicznej sprawdził, jak Polacy korzystają z łączności elektronicznej. Najpopularniejsza w 2022 roku była telefonia komórkowa, a także telewizja i dostęp do Internetu.

Najpopularniejsza jest telefonia komórkowa

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport z badania preferencji konsumentów w Polsce, dotyczących usług telekomunikacyjnych. Wynika z niego, że w 2022 roku 97,2% respondentów wybrało usługi telefonii komórkowej, w przeważającej większości za pomocą smartfonu . 92,7% z nich korzystało z Internetu, a 74% znało wielkość swojego pakietu danych internetowych. Niemal trzy czwarte badanych korzystało z komunikatorów internetowych w telefonie, a za główną ich zaletę wskazywało brak opłat. Aż 9 na 10 badanych, którzy wyjeżdżali w zeszłym roku za granicę, korzystało z usług w roamingu, głównie z połączeń głosowych i SMS.

Średnie miesięczne wydatki na korzystanie z telefonii komórkowej wyniosły 46,72 zł.

Większość ma dostęp do Internetu

79,1% badanych zadeklarowała, że ma dostęp do Internetu. Z tej liczby 69,8% to posiadacze dostępu stacjonarnego, a 57,3% mobilnego w telefonie komórkowym. W ubiegłym roku konsumenci w Polsce w sieci najczęściej przeglądali strony internetowe, odbierali pocztę elektroniczną, korzystali z portali, serwisów i aplikacji społecznościowych lub informacyjnych oraz z komunikatorów i szeroko rozumianej rozrywki. Większość respondentów była zadowolona z parametrów posiadanego dostępu do Internetu.

A ile Polacy płacą za dostęp do Internetu? Z raportu UKE wynika, że średnia miesięczna wysokość rachunku za Internet stacjonarny wyniosła w 2022 roku 59,17 zł. Dostęp do Internetu mobilnego był tańszy – średnio 46,43 zł miesięcznie. 46,8% ankietowanych z Internetem stacjonarnym podało, że może korzystać z łącza o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Co ciekawe, co piąty posiadacz stacjonarnego dostępu do Internetu nie wie, jaką szybkość ono oferuje.

Telewizja nie tylko naziemna

Z usług telewizyjnych korzystało w 2022 roku 87,5% badanych. Najpopularniejszym rodzajem były streaming wideo (41,7%), a po nim naziemna telewizja cyfrowa (33,2%). Spośród korzystających z usług DVB-T2 około 2/5 zauważyło korzyści ze zmiany standardu nadawania sygnału cyfrowego, z czego większość wskazało poprawę jakości sygnału wideo lub audio oraz większą stabilność połączenia. Przeciętny miesięczny rachunek za telewizję kablową lub satelitarną wyniósł w Polsce 62,10 zł.

OTT i usługi wiązane

Z pojęciem OTT (Over the Top" spotkało się 22,3% badanych, a usług OTT korzystało 90,1% respondentów. Najczęściej są to komunikatory internetowe (69,9%), aplikacje do streamingu wideo (50,2%) oraz usługi aplikacyjne na przykłąd do nawigacji czy przechowywania danych w chmurze (43%). Według respondentów wybór dostawcy usług streamingu wideo zależy głównie od ich ceny, dostępnego kontentu oraz elastyczności oferty (32,2%).

Niemal co trzeci respondent (30,2%) korzystał z usług wiązanych. Były to głównie dwóch (43,3%, średnio za 104,86 zł miesięcznie) i trzech usług (37,5%, średnio za 129,63 zł miesięcznie). W skład pakietów wchodziły najczęściej najpopularniejsze na rynku usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa, telewizja i Internet. Badani korzystali z usług wiązanych ze względu na korzystniejszą cenowo i rozliczeniowo ofertę niż w przypadku wybierania usług osobno.

Bezpieczeństwo w sieci

Z raportu UKE wynika, że konsumenci w Polsce coraz bardziej dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Większość z nich deklaruje, że korzysta z programów antywirusowych lub antyspyware czy aktualnego oprogramowania, a ponad połowa z nich zabezpiecza także swoje urządzenie mobilne. Prawie 2/5 badanych deklaruje, że korzysta z rozwiązań zwiększających poziom prywatności w sieci. Aż 83,5% respondentów ma świadomość z udostępniania swoich danych osobowych w sieci. W większości udostępniają je w Internecie podmiotom publicznych, przedsiębiorstwom a co ponad czwarty portalom społecznościowym. Co piąty badany przyznaje wprost, że nie czyta regulaminów usług internetowych przed ich akceptacją.

O co chodzi w tym 5G

84,8% ankietowanych słyszało o pojęciu "sieć 5G". Większość respondentów jest zadowolona z parametrów swojego połączenia, a niemal co trzecia osoba nie zgodziłaby się na postawienie nadajnika blisko swojego domu, nawet jeśli miałoby to wiązać się z poprawą jakości usług. Jednak dla ponad 2/5 badanych korzyści wynikające z jakości połączenia przeważają nad obawami.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w raporcie Analiza funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce oraz ocena preferencji konsumentów. 2022 rok.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: UKE