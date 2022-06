Raport #RegionyNEXERY2022 – szybki Internet to podstawa

Nexera zapytała mieszkańców swoich regionów o znaczenie szerokopasmowego łącza internetowego w ich życiu codziennym. To jest ogromne, ponieważ Polacy z jednej strony chcą mieszkać w małych miasteczkach i wsiach, ale nie chcą się odcinać od świata.

Od początku naszej działalności badamy cyfrowe trendy oraz wpływ Internetu na codzienność mieszkańców Regionów Nexery, ponieważ chcemy, aby nasze usługi były z jednej strony jak najbardziej dopasowane do potrzeb użytkowników, a z drugiej – stawały się impulsem do rozwoju małych miasteczek i wsi. Od czterech lat obserwujemy rosnące znaczenie Internetu w życiu badanych, a co za tym idzie wzrost wymagań w stosunku do jakości łączy. W 2019 roku tylko 9% ankietowanych deklarowało posiadanie łącza o prędkości ponad 100 Mb/s – obecnie ten odsetek wzrósł do 51%. Z pewnością popyt na szybkie sieci szerokopasmowe będzie jedynie wzrastał.

– powiedział Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu Nexery

Szybki Internet poza miastem

Z najnowszego badania wynika, że prawie jedna trzecia młodych mieszkańców Regionów Nexery planuje przeprowadzkę w ciągu trzech lat. Prawie identyczne wyglądają wyniki ogólnopolskiej ankiety firmy – w całym kraju 30% młodszych obywateli myśli o zmianie miejsca zamieszkania. Co istotne, dostęp do szybkiego Internetu jest dla 42% badanych czynnikiem, dzięki któremu ludzie z miast będą chcieli przeprowadzać się do mniejszych miejscowości. Według respondentów jest on praktycznie tak samo istotny, jak możliwość spędzania wolnego czasu blisko natury i ważniejszy niż aktywny samorząd.

Potrzeba posiadania szybkiego łącza internetowego ma związek z kolejnym kluczowym argumentem, który, według badanych, przemawia za relokacją do miasteczka lub wsi. Chodzi o możliwość pracy zdalnej. 55% respondentów uznało, że szybki Internet poprawia jakość ich życia przede wszystkim w obszarze „home office”. To aż o 11 punktów procentowych więcej niż wśród Polaków ogółem. Podczas gdy dla mieszkańców dużych miast praca zdalna oznacza głównie wygodę i oszczędność czasu, dla zamieszkujących miasteczka i tereny wiejskie elastyczne modele wykonywania swoich obowiązków służbowych są realną szansą na rozwój zawodowy i lepiej płatną pracę.

Nie dziwi nas fakt, że większość respondentów z Regionów Nexery docenia możliwość pracy zdalnej, deklarując chęć wykonywania swoich obowiązków służbowych z domu. Jednocześnie znikoma część badanych przez nas firm na dużą skalę wprowadziła tę formę pracy, a tylko 21 proc. z nich przyznaje, że po zakończeniu pandemii zatrudnieni będą w jakiejś formie mogli pracować z domu. Natomiast większość (61 proc.) nie przewiduje takiej opcji. Pracodawcy, którzy nie zaoferują kandydatom elastycznych modeli zatrudnienia, mogą stracić na atrakcyjności na dzisiejszym rynku pracy.

– powiedział Paweł Biarda, Członek Zarządu Nexery

Szybki Internet ułatwia również kontakty z urzędami – taką opinię wyraziło 45% badanych mieszkańców Regionów Nexery. Dodatkowo, 75% urzędników ocenia zgłaszanie spraw administracyjnych online jako proste (+7 p.proc. rok do roku). Takiego zdania jest jeszcze więcej badanych użytkowników (84%). To oznacza, że korzystający z e-urzędów pozytywniej oceniają ich funkcjonowanie, niż sami urzędnicy, Największe bariery w załatwianiu spraw urzędowych przez Internet to, według obu grup, brak wiedzy o e-usługach urzędu oraz fakt, że ludzie nadal preferują osobiste wizyty w placówkach administracyjnych.

Internet do nauki

Nexera zapytała nauczycieli o to, w jakich obszarach widzą możliwość wykorzystania umiejętności zdobytych podczas nauki online w postcovidowej rzeczywistości. Pierwsze miejsce, z wynikiem 34%, zajęły konsultacje dla uczniów online i zebrania służbowe w szkołach (to o 9 punktów procentowych więcej niż w 2021 r.). Trzecią w rankingu (33% odpowiedzi) okazała się możliwość transmitowania lekcji dla uczniów, którzy z różnych powodów nie mogli znaleźć się w klasie.

Co ciekawe, zapytani o szkolenia i podnoszenie kwalifikacji ankietowani pedagodzy wykazują się dużą samodzielnością. Najwięcej, bo 39% badanych, odpowiedziało, że doskonalili się sami, wyszukując potrzebne materiały w Internecie. Prawie 1/3 nauczycieli deklarowała rozwój swoich kompetencji podczas nieformalnych spotkań w gronie znajomych i innych nauczycieli (o 10 punktów procentowych rok do roku). Natomiast znaczny spadek wystąpił w poziomie uczestnictwa ankietowanych w kursach internetowych – z 42% wskazań w 2021 roku do tylko 29% odpowiedzi w najnowszym raporcie. Z jednej strony badani przez nas nauczyciele mają za sobą aż dwa lata doświadczeń związanych z edukacją zdalną i podnoszeniem swoich kwalifikacji i kompetencji. Z drugiej natomiast, tak znaczące różnice rok do roku mogą świadczyć o braku odpowiednich szkoleń dopasowanych do aktualnych potrzeb pedagogów, w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

– powiedział Paweł Biarda, Członek Zarządu Nexery

Aż 50% ankietowanych mieszkańców Regionów Nexery docenia szybki Internet ze względu na łatwość poszerzania wiedzy, również na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem. Z badań operatora wynika, że tradycyjne źródła informacji o ekologii są coraz mniej popularne, a zdecydowana większość (71%) respondentów zdobywa główne przekazy o ochronie środowiska z różnego rodzaju publikacji w Internecie (o 7 p.proc. więcej w porównaniu z ogółem Polaków). Badani coraz rzadziej wskazują telewizję jako podstawowe źródło wiedzy na tematy ekologiczne – w tym zakresie nastąpił spadek z 59% w 2021 roku do 45% w tym roku. Tylko 20% ankietowanych czyta o ochronie środowiska w prasie – o 10 p.proc. mniej niż rok wcześniej.

Mobilność, praca, wiedza, ale także rozwój kompetencji, usprawnienia w edukacji czy łatwiejszy kontakt z urzędami - to tylko niektóre z możliwości, jakie otwiera powszechny i równy dostęp do cyfrowego świata. Dostęp do szybkiego Internetu jest według naszego badania niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na codzienność polskich miasteczek i wsi oraz jednym z najważniejszych priorytetów rozwojowych mieszkańców dla Regionów Nexery.

– podsumował Jacek Wiśniewski

Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji raportu, która jest dostępna na stronie regionynexery.pl.

Źródło zdjęć: Nexera

Źródło tekstu: Nexera