Play rośnie jak na drożdżach. Pękła okrągła liczba

Miło mi oficjalnie napisać, że w sieci Play działa już 10 000 stacji bazowych! Co to oznacza? Realizujemy naszą strategię i udowadniamy, że rozbudowa własnej infrastruktury jest naszym priorytetem. Cały zespół Sieci bardzo intensywnie pracował przez wiele lat, aby zbudować to, czym obecnie możemy dzielić się z naszymi klientami. To właśnie tej bardzo mocnej ekipie należą się najgłośniejsze brawa i słowa uznania. Ich ekspercka wiedza, zaangażowanie i sprawne podejmowanie decyzji spowodowało, że możemy się pochwalić tak dobrą i szeroką siecią.