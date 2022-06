T-Mobile rozdaje kod na synchrobooki od Legimi

T-Mobile zapowiedział kolejną, weekendową promocję z cyklu Dobrze, że jesteś. Na klientów indywidualnych magentowego operatora, którzy chcą sobie umilić wakacyjny odpoczynek dobrą lekturą, czeka kod na jeden z 20 synchrobooków w serwisie Legimi.

Wakacje to czas, w którym szukamy sposobów na zrelaksowanie się w prosty i przyjemny sposób. Dla jednych są to różne aktywności fizyczne, a dla innych aktywności intelektualne. Dla tych ostatnich czas spędzony z dobrą książką może być przyjemnością. Na osoby lubiące odpoczywać w taki sposób, w T-Mobile czeka specjalna ofertę, dzięki której klienci indywidualni T-Mobile mogą odebrać w prezencie jedną z 20 bestsellerowych pozycji z Legimi.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji uprawniającej do darmowego zamówienia wybranego synchrobooka w serwisie Legimi, należy odebrać kod w aplikacji Mój T-Mobile w dniach od 24 do 28 czerwca 2022 roku. Z promocji można skorzystać jednorazowo do 28 czerwca tego roku do końca dnia na stronie www.legimi.pl/dobrzezejestes. Wystarczy wpisać tam kod promocyjny, wybrać książkę (lista tytułów poniżej), a następnie zalogować się na swoje konto lub zarejestrować się w serwisie Legimi. Po pobraniu aplikacji mobilnej Legimi i zalogowaniu się na swoje konto, wybrany synchrobook będzie dostępny na wirtualnej półce.

Z prezentu mogą skorzystać abonamentowi klienci T-Mobile (T, Rodzina) oraz użytkownicy oferty na kartę (GO!, Frii) lub MIX (Frii Mix).

