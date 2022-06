Zielona energia zasila sieć Nexery

Nexera chwali się, że cała energia potrzebna do świadczenia usług przez tę spółkę pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Nexera poinformowała, że od 1 marca 2022 roku sieć światłowodowa tego operatora jest w 100% zasilane „zieloną" energią elektryczną (roczne zużycie na poziomie 2 GWh). Gospodarstwa domowe, szkoły, jednostki administracyjne oraz lokalizacje biznesowe, które znajdują się w zasięgu sieci spółki, mogą korzystać z Internetu „napędzanego” energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych (OZE). Dostęp do usług świadczonych na światłowodzie Nexery ma 300 tys. domów w prawie 2700 miejscowościach. Przejście na OZE pozwoli użytkownikom zredukować ślad węglowy i ograniczyć emisję CO 2 .

Zobacz: Nexera ma więcej światłowodów. Kupiła je od Fan-Texu

Zobacz: Nexera: jak przebiega miliardowa inwestycja budowy sieci światłowodowej?

Na co dzień zapewniamy tysiącom mieszkańcom Regionów Nexery dostęp do świata cyfrowego. Chcemy, aby sieć światłowodowa, którą budujemy, poprawiała jakość życia lokalnych społeczności. Dbamy również o zrównoważony rozwój, a kwestie społeczne i środowiskowe są ważnym elementem naszej działalności. Powszechna cyfryzacja oraz korzystanie z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych pozwalają zmieniać nasze życie tak, by pozostawiany przez nas ślad węglowy był jak najmniejszy.

– powiedział Wojciech Całka, Dyrektor ds. operacji w Nexerze

Dążenie do neutralności klimatycznej staje się koniecznością w każdym aspekcie życia człowieka, także w zakresie korzystania z usług technologicznych. Jak się okazuje, świadomość społeczna w tym obszarze jest coraz większa. Z raportu #RegionyNEXERY2021 wynika, że 55% respondentów ocenia swoje zaangażowanie w sprawy ekologii na co najmniej 7 punktów (w skali od 1 do 10). Mieszkańcom regionów objętych badaniem zależy więc w codziennym życiu na wyborze rozwiązań, produktów i usług pozytywnie oddziałujących na środowisko.

Powszechne stosowanie nowych technologii pomaga osiągnąć neutralność klimatyczną. Sieć światłowodowa, którą budujemy i udostępniamy w trybie Open Access w Regionach Nexery, to obecnie najbardziej efektywna energetycznie technologia dostępu do internetu. Pozwala ona istotnie ograniczyć emisję wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń środowiska. Do świadczenia usług wykorzystujemy całkowicie „zielony” prąd. To dowód na to, że branża telekomunikacyjna aktywnie podejmuje inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

– dodał Wojciech Całka

Zobacz: Play sprzedaje Francuzom światłowody UPC

Zobacz: Tauron skończył budowę światłowodu w kolejnym regionie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Nexera