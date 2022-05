Tauron skończył budowę światłowodu w kolejnym regionie

Tauron zakończył budowę infrastruktury światłowodowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) w Małopolsce. Infrastruktura zbudowana w 114 miejscowościach pozwoli uzyskać dostęp do szerokopasmowego internetu ponad 13 tysiącom gospodarstw domowych i 72 szkołom.

Zakończenie budowy sieci w Małopolsce zajęło operatorowi 34 miesiące, co – jak podkreśla Tauron – jest rekordowym czas realizacji zadania inwestycyjnego w ramach trzeciego konkursu POPC.

W ramach projektu wybudowano 783 tys. km sieci światłowodowej i 12 węzłów dostępowych. Tym samym dostęp do szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych uzyskało 13 722 gospodarstw domowych oraz 72 jednostki oświatowe.

Tauron zakończył budowę sieci światłowodowej na „Obszarze Krakowskim C i Tarnowskim B” 12 maja. Projekt został zrealizowany w ramach III konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) pt. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” umożliwiającą dostęp do szerokopasmowego internetu dla gospodarstw domowych z prędkością co najmniej 100 Mb/s.

Generalnym Wykonawcą tego zadania była firma ZICOM Next Sp. z o.o. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 48,6 miliona złotych brutto, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sięgnęło ponad 29,7 milionów złotych.

Na tym nie koniec, przechodzimy do kolejnego etapu, w ramach którego będziemy komercyjnie rozbudowywać sieć światłowodową. Planujemy objąć zasięgiem następnych 9 tys. gospodarstw domowych, będących w najbliższym sąsiedztwie wybudowanej infrastruktury

– zapowiada Leszek Chwalik, wiceprezes spółki Tauron Obsługa Klienta.

W kwietniu Tauron zakończył budowę sieci światłowodowej na „Obszarze Katowickim i Tyskim”. Dostęp do szerokopasmowego Internetu o prędkości min. 100 Mb/s uzyskało ponad 11 tys. gospodarstw domowych oraz 45 Jednostek Oświatowych.

Zakończenie projektów na pozostałych sześciu obszarach konkursowych przewidywane jest do końca 2022 roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Tauron