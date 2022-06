Nexera ma więcej światłowodów. Kupiła je od Fan-Texu

Nexera zwiększyła zasięg swojej internetowej sieci szerokopasmowej o infrastrukturę światłowodową firmy Fan-Tex w województwie warmińsko-mazurskim. To kilkanaście tysięcy gospodarstw domowych w powiatach ełckim i oleckim.

Nexera poinformowała o podpisaniu w maju tego roku umowy z firmą Fan-Tex, dotyczącą nabycia jej sieci światłowodowej, obejmującej swoim zasięgiem ponad 11 tysięcy gospodarstw domowych w Ełku i okolicach, Olecku oraz Kowalach Oleckich. Długość przejętej infrastruktury to ponad 140 km. To piąta tego typu transakcja Nexery. W najbliższej perspektywie spółka będzie prowadzić działania mające na celu integrację pozyskanej sieci, co umożliwi jej udostępnienie w modelu hurtowym wszystkim zainteresowanym operatorom detalicznym.

Wybierając kontrahentów, stawiamy przede wszystkim na sprawdzonych, operujących lokalnie partnerów. Zakupy i integracja istniejącej infrastruktury światłowodowej to, obok inwestycji własnych, kluczowy element rozwoju sieci dostępowej Nexery. W wyniku akwizycji sieci Fan-Tex w naszym zasięgu znalazły się kolejne gospodarstwa domowe z Regionu Warmii i Mazur. Od tej pory mieszkańcy, którzy mają dostęp do naszej infrastruktury, zyskają niespotykaną dotąd swobodę wyboru spośród szerokiej cyfrowej oferty kilkunastu dostawców korzystających z naszej sieci.

– powiedział Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu Nexery

Nexera z coraz większym zasięgiem

Do tej pory Nexera zakupiła infrastrukturę od czterech lokalnych ISP (Telcent, Uninet, Symetra i IT Partners Telco), działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Do końca 2022 roku w zasięgu sieci światłowodowej operatora znajdzie się prawie 1 mln gospodarstw domowych oraz prawie 3 tys. szkół zlokalizowanych w czterech Regionach: Świętokrzyskim, Warmii i Mazur, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz Łódzkim. Zabudowania mieszkalne, firmy oraz wszystkie instytucje, które znajdują się w zasięgu sieci Nexery, mają możliwość dostępu do szybkiego Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Szkoły i jednostki edukacyjne, mające dostęp do infrastruktury operatora, mogą korzystać bezpłatnie z szerokopasmowego łącza w ramach projektu OSE.

Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku w zasięgu sieci Nexery znaleźli się mieszkańcy ponad 300 tysięcy gospodarstw domowych, zlokalizowanych w ponad 2700 miejscowościach.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Nexera