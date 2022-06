T-Mobile Operation Center – tak zarządza się magentową siecią w Polsce

T-Mobile Polska w krótkim filmie pochwalił się swoim centrum zarządzania siecią. Jednym z jego elementów jest ogromny monitor z mapami i kolorowymi wykresami.

T-Mobile Operation Center to miejsce, z którego magentowy operator zarządza swoją siecią. To tu pracownicy spółki na 40-metrowym ekranie mogą zobaczyć aktualny stan sieci – status jej działania oraz usług dodanych. W tym miejscu zespół ekspertów czuwa nad bezpieczeństwem sieci, by w porę zareagować na wszelkie zdarzające się nieprawidłowości.

W T-Mobile Operation Center pracuje około 80 osób, a sieć monitorowana jest w danej chwili przez 12 osób – na miejscu lub zdalnie. Służy im do tego między innymi prawdopodobnie najdłuższy w naszym kraju.

