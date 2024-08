Kara za telewizor widmo. KRRiT odpowiada na zarzuty

Obowiązkiem każdego posiadacza odbiornika telewizyjnego, zarówno konsumenta, jak i firmy, jest zarejestrowanie go i opłacanie abonamentu RTV. Co jednak w przypadku, gdy z jakiegoś powodu zwijamy swoją działalność i wyrejestrujemy telewizory? Sprawa powinna być prosta, ale nie jest.

W ostatnim czasie firma z województwa śląskiego, prowadząca hotel w jednym z większych miast regionu, otrzymała wezwanie do zapłaty ponad 27 tysięcy złotych z tytułu rzekomych zaległości związanych z abonamentem RTV. Problem wydaje się szczególnie zaskakujący, ponieważ firma ta, po wybuchu pandemii COVID-19 i zamknięciu działalności, wyrejestrowała wszystkie telewizory znajdujące się w hotelu.

Przebieg zdarzeń

Przed pandemią, hotel oferował gościom ponad 40 pokoi, a w każdym z nich znajdował się telewizor, za który firma regularnie płaciła abonament RTV. Zgodnie z obowiązującym prawem, w momencie wyrejestrowania odbiorników, obowiązek opłacania abonamentu ustaje. Tak też postąpiła firma – 14 marca 2020 roku, gdy pandemia wymusiła zamknięcie hotelu, telewizory zostały wyrejestrowane.

Jednak mimo tego, kilka lat później, Poczta Polska wystawiła wezwanie do zapłaty zaległości za okres od marca 2020 roku do grudnia 2023 roku, na kwotę dokładnie 27153,84 zł. To wezwanie wywołało zdziwienie i frustrację przedsiębiorstwa, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie było podstaw do naliczenia tej opłaty.

Prawniczka firmy walczy o sprawiedliwość

Reprezentująca firmę prawniczka, Katarzyna Arasiewicz z Kancelarii Meritum, podkreśla, że wezwanie do zapłaty jest nieuzasadnione.

Naliczyli im zaległości z tytułu nieopłacania abonamentu RTV za czas, w którym już nie działali. Odbiorniki zostały wyrejestrowane, więc obowiązek abonamentowy przestał istnieć.

– skomentowała prawniczka

Sytuacja skomplikowała się, gdy sprawa trafiła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Jak informuje portal Interia.pl, KRRiT, na wniosek abonenta-dłużnika, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe.

Teraz, przejmując sprawę, muszę prowadzić ją w kierunku umorzenia. Liczę na to, że sąd uzna pandemię za klęskę żywiołową i zgodnie z tym, de facto nieistniejący dług zostanie umorzony.

– dodała Katarzyna Arasiewicz

Gdyby nie ten wniosek o umorzenie, do sprawy można by podejść od strony tego, że po wyrejestrowaniu odbiorników telewizyjnych ustał obowiązek abonamentowy. Zdaniem Katarzyny Arasimowicz, w takim przypadku problem niesłusznie naliczonej opłaty dałoby się szybko rozwiązać.

To nie pierwsze takie problemy

Katarzyna Arasiewicz ma doświadczenie w sprawach związanych z abonamentem RTV. W przeszłości pomogła między innymi panu Maciejowi, który po sprzedaży mieszkania i wyrejestrowaniu telewizora, po 13 latach otrzymał wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu na kwotę ponad 1500 zł. Prawniczka skutecznie wywalczyła dla niego zwrot zajętych przez Pocztę Polską pieniędzy.

Problem na mniejszą skalę dotknął również prawniczki. Ta co prawda abonentem nigdy nie była, ale płaciła abonament RTV za osobę, na którą był zarejestrowany telewizor. W pewnym momencie Poczta Polska zajęła jej 1545,57 zł tytułem zaległych opłat. Jednak i tym razem udało się dowieść, że obowiązku abonamentowego nie było, i odzyskać pieniądze.

Co na to Poczta Polska?

W odpowiedzi na pytania dotyczące sprawy hotelu, Poczta Polska zaznaczyła, że nie rozpatruje indywidualnych przypadków w mediach. Operator pocztowy wyjaśnił również, że podczas pandemii można było wstrzymać opłaty abonamentowe, ale warunkiem było zarejestrowanie odbiorników i opłacenie abonamentu za okresy rozliczeniowe przypadające przed 8 marca 2020 roku. Firma, o której mowa w tym artykule, tego jednak nie spełniała, ponieważ wyrejestrowała telewizory przy zamknięciu działalności.

Sprawa śląskiego hotelu pokazuje, jak skomplikowane mogą być kwestie związane z abonamentem RTV w Polsce oraz jak niezrozumiałe potrafią być decyzje Poczty Polskiej. Mimo że przepisy są jasne, ich interpretacja i egzekwowanie mogą prowadzić do nieporozumień i nieuzasadnionych roszczeń. Przypadek ten może posłużyć jako ważne przypomnienie dla innych przedsiębiorców, by dokładnie monitorowali swoje zobowiązania i w razie potrzeby walczyli o swoje prawa.

Aktualizacja:

Do redakcji TELEPOLIS.PL wpłynęło obszerne wyjaśnienie od Teresy Brykczyńskiej, rzecznika prasowego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Z jej słów wynika, że informacje zamieszczone wyżej, dotyczące wyrejestrowania telewizorów przez śląskiego hotelarza, nie są prawdziwe. Jak się dowiadujemy, skuteczne wyrejestrowanie odbiorników nastąpiło dopiero 1 grudnia 2023 roku – taką informację podała Poczta Polska. Stąd prawdopodobnie takie ramy czasowe, jeśli chodzi na naliczoną przez PP zaległość. Dodatkowo, Poczta Polska zapewniła, że nie jest możliwe, aby po skutecznym dopełnieniu formalności wyrejestrowania odbiorników wysyłano upomnienia/wezwania do zapłaty do abonentów dotyczących okresów po wyrejestrowaniu.

To wszystko pod warunkiem, że chodzi o firmę ALMATEX BIELSKO, którą sugeruje rzecznik KRRiT. Pełna treść wyjaśnienia poniżej:

Informacja, że „po wybuchu pandemii COVID-19 i zamknięciu działalności, firma wyrejestrowała wszystkie telewizory znajdujące się w hotelu” nie jest prawdziwa.

Wprawdzie nie podali Państwo nazwy firmy, ale z naszych ustaleń wynika, że Prawdopodobnie chodzi o firmę ALMATEX BIELSKO, prowadzącą hotel STARA SZMERGIELNIA w Bielsku Białej;

Pismo z 14.03.2020 r. (wpłynęło do Poczty Polskiej), które rzekomo dotyczyło wyrejestrowania odbiorników w ww. hotelu, faktycznie nie dotyczyło wyrejestrowania (jak napisano w artykule), a czasowego zawieszenia płatności. Poczta Polska SA w odpowiedzi poinstruowała abonenta, że czasowe zawieszenie nie jest możliwe, a w celu skutecznego wyrejestrowania odbiorników należy udać się do najbliższego urzędu pocztowego, bądź skorzystać z formularza umieszczonego na ich stronie internetowej i działać zgodnie z opisaną tam instrukcją. Jak informuje Poczta Polska, skutecznego wyrejestrowania odbiorników dokonano dopiero 1.12.2023 r.;

Poczta Polska SA zapewnia, że nie jest możliwe, aby po skutecznym dopełnieniu formalności wyrejestrowania odbiorników wysyłano upomnienia/wezwania do zapłaty do abonentów dotyczących okresów po wyrejestrowaniu. W omawianym przypadku nie nastąpiło skuteczne wyrejestrowanie, aż do 1.12.2023 r.;

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w KRRiT wszczętego na wniosek Pana Józefa Osiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ALMATEX BIELSKO Józef Osiewicz w dniu 31 stycznia 2024 r., KRRiT wydała DECYZJĘ (Nr 767/2024 z dnia 15 lipca 2024 r.) o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego zaległości za okres w części od 14 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r., z powodu opłacenia części należnej opłaty przed datą wpływu wniosku do organu. Jednocześnie odmówiono umorzenia zaległości opłat abonamentowych za okres od 14 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. (w części niedopłaty w kwocie 41,28 zł) oraz od 1 maja 2020 r. do 1 grudnia 2023 r., tj. do dnia wyrejestrowania odbiorników RTV.

Decyzja została doręczona 23.07.2024 r. W uzasadnieniu ww. decyzji wskazano, że z załączonych do akt sprawy dokumentów wynika, iż Pan Józef Osiewicz prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz w 2022 r. osiągnął dochód w wysokości (…) zł brutto.

Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 279/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. jedną z przesłanek umorzenia zaległości w płatności opłat abonamentowych wraz z odsetkami za zwłokę w ich uiszczaniu jest uzyskiwanie dochodu, którego wysokość w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie przekracza 74% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, tj. 2 227,40 zł brutto w 2022 r.

Z przedstawionych dokumentów wynika, iż powyższy stan nie występuje w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy. W związku z tym w ww. decyzji wskazano iż sytuacja finansowa gospodarstwa domowego Pana Józefa Osiewicza nie potwierdza, iż obowiązek zapłaty należności (choćby w ratach) wiązałby się z utratą przez Niego środków niezbędnych do zapewnienia właściwej egzystencji.

W dniu 14.08.2024 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem KRRiT wpłynęła skarga na przedmiotową decyzję. Czekamy na rozstrzygnięcie sądu w powyższej sprawie.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Poczta Polska

Źródło tekstu: Interia, oprac. własne