Koniec z abonamentem RTV. Nowe założenia ustawy oficjalnie ogłoszone

W nowym projekcie ustawy medialnej nastąpi likwidacja abonamentu radiowo-telewizyjnego. W końcu. Resort Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego właśnie ujawnił główne założenia dokumentu.

Pisaliśmy całkiem niedawno, że abonament RTV ma zostać całkowicie zlikwidowany, pojawiały się też pomysły na temat innego źródła dofinansowywania. Projekt dość długo funkcjonował w fazie pomysłu, ale teraz nastąpił przełom. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego potwierdziło tę informację - jest przygotowywany projekt ustawy. Ustawa obejmie nie tylko likwidację abonamentu, ale także zlikwiduje Radę Mediów Narodowych oraz zaproponuje nowy sposób powoływania władz mediów publicznych.

Co dalej z tym abonamentem RTV?

Abonament radiowo-telewizyjny powinien płacić każdy, kto ma odbiornik telewizyjny lub radiowy. I absolutnie nie powinno mieć żadnego znaczenia, które kanały oglądamy. Według przepisów wystarczy sama możliwość posiadania, aby pojawiła się konieczność uiszczania opłaty. Wiemy jednak, że większość Polaków tego nie robi, jest zmęczona ciągłymi kontrolami i nakładanymi karami. Stąd, słusznie pojawiają się propozycje zmian.

Likwidacja abonamentu radiowo-telewizyjnego

Chciałoby się powiedzieć, w końcu! Resort Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego właśnie ujawnił główne założenia dokumentu.

Rozpoczynamy konsultacje założeń ustawy medialnej. Koncepcja wdrożenia EMFA obejmuje reformę KRRiT, regulacje dotyczące powoływania władz w spółkach medialnych i finansowania mediów publicznych, zasady koncentracji na rynku medialnym. Sprawdź szczegóły 👉🏻https://t.co/Rni7AdRLTo pic.twitter.com/DvYlNOWZMU — Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (@kultura_gov_pl) June 24, 2024

Kto zapłaci za media z misją?

No dobrze, likwidacja likwidacją, ale ktoś to musi przecież sfinansować. Czy przyjdzie nam płacić więcej, ale pod inną nazwą? Okazuje się, że ustawa proponuje finansowanie mediów z budżetu państwa. Według szacowanych danych, powinno to być około 3 mld złotych rocznie.

Dotychczasowy system finansowania nie gwarantuje stabilności mediów. Proponujemy likwidację abonamentu na rzecz finansowania mediów publicznych z budżetu państwa. Nie oznacza to jednak wprowadzenia dodatkowego opodatkowania. Założenia opierają się na przyznaniu gwarancji środków na realizację misji publicznej w wysokości co najmniej 0,09% PKB rocznie.

- czytamy w oświadczeniu resortu.

Ruszyły właśnie konsultacje społeczne w sprawie nowej ustawy medialnej. Resort zapowiedział, że potrwają one do 23 września.

Źródło zdjęć: Shutterstock.com

Źródło tekstu: gov.pl