Kontrolują Polaków. Sypią się milionowe kary

To co zapowiadano, właśnie trwa. Masowe kontrole Polaków trwają w najlepsze. Kontrolerzy z Poczty Polskiej chodzą po domach i sprawdzają, czy mamy telewizor lub radio.

Masowe kontrole w temacie, czy Polacy wywiązują się z obowiązku płacenia abonamentu RTV. Kontrolerzy z Poczty Polskiej chodzą po domach i sprawdzają, czy mamy telewizor lub radio. Kary liczone są w milionach złotych. Od stycznia do końca kwietnia urzędy skarbowe ściągnęły z abonamentów prawie 6 milionów złotych. To i tak nieco mniej niż w zeszłym roku, ale wciąż to ogromne sumy.

Przypomnijmy, że miesięczna opłata za telewizor to 27,30 złotych, a za posiadanie odbiornika radiowego - 8,70 złotych.

Kontrolerzy Poczty Polskiej ponownie ruszyli w teren. Zadaniem pracowników jest sprawdzanie, czy Polacy w swoich domach mają zarejestrowane odbiorniki RTV.

Polacy unikają abonamentu jak ognia

Okazuje się, że w kwestii płacenia abonamentu od lat nic się nie zmienia. Unikamy go jak ognia. Na 13,6 miliona gospodarstw domowych aż 96,4% posiada przynajmniej jeden telewizor. Zarejstrowanych jednak jest zaledwie 4,7 miliona obywateli. Przy czym, 2,5 miliona osób korzysta z przysługującej im ulgi lub zwolnienia, ze względu na wiek, stan zdrowia lub inne uregulowane prawem kwestie.

Co jednak, jeśli kontroler zapuka do twoich drzwi? Jak już pisaliśmy jakiś czas temu, nie mamy obowiązku wpuszczać kontrolera do domu. Nie grozi nam za to żadna kara. Urzędnicy są zmuszeni nam udowodnić, że posiadamy odbiorniki w RTV w inny sposób. Osoby, na które została nałożona kara, mają zawsze prawo odwołać się od decyzji.

