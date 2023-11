Opensignal zbadał polski Internet. Wiemy, u kogo jest najlepiej

Opensignal przyjrzał się jakości sieci komórkowych oraz stacjonarnych sieci internetowych w Polsce. W zasadzie każdy zbadanych telekomów jest w czymś najlepszy.

Najszybszy Internet mobilny jest w T-Mobile

Z najnowszego raportu Opensignal wynika, że najszybszy pod względem pobierania danych Internet mobilny w Polsce jest w T-Mobile – 34,2 Mb/s. Magentowi nie dali szans konkurentom w kategorii Download Speed Experience.

... oraz w Play

Play z kolei okazał się najlepszy pod względem szybkości wysyłania danych przez sieć mobilną, osiągając średnio 9,3 Mb/s.

Plus ma najszybsze 5G

Jeśli popatrzymy tylko na sieć 5G, to najszybszy w pobieraniu danych z sieci pozostaje Plus, osiągając 113,9 Mb/s. Zielonych dzieli przepaść nad całą resztą stawki, co jednak może się zmienić, gdy telekomy zaczną używać częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz.

Zobacz: Aukcja 5G. W grudniu pierwsze wnioski o uruchomienie stacji bazowych

Tabela poniżej pokazuje wyniki dla innych kategorii z działki "5G Experience".

5G Video Experience

(0-100 punktów) 5G Live Video Experience

(0-100 punktów) 5G Games Experience

(0-100 punktów) 5G Upload Speed

w Mb/s Orange 73,9 69,3 82,7 20,8 Play 73,7 68,6 79,3 23,2 Plus 74,2 69,4 80,8 16,0 T-Mobile 74,4 69,6 81,4 20,4



Plus oferuje w Polsce również największą dostępność sieci 5G, która wynosi 15,9%. Jeśli popatrzymy na wszystkie generacje działających w Polsce sieci komórkowych, to największą ich dostępność oferują jednak Orange i Play.



Dane do raportu Opensignal o jakości sieci komórkowych w Polsce zostały zebrane w okresie od 1 sierpnia do 29 października 2023 roku. A tak wygląda podsumowanie wyników we wszystkich zbadanych obszarach.

Zobacz: Najszybszy Internet 5G wciąż jest w Plusie. Tak było w październiku

Jeśli Internet stacjonarny, to najlepiej w...

Opensignal zbadał również jakość Internetu stacjonarnego w Polsce. W trzech z pięciu kategorii najlepsza okazała się Vectra, oferując najwyższą szybkość pobierania danych z Internetu, najlepsze doświadczenia związane z wideo oraz najbardziej stałą jakość. Orange delikatnie przeskoczył Vectrę pod względem szczytowej szybkości pobierania danych z sieci, z kolei w Netii był najszybszy upload. Szczegóły na grafice poniżej.

Zobacz: Kto ma najszybszy internet w Polsce? Tak było w październiku

Zobacz: Gigabitowy Internet w każdym domu? Do realizacji planu UE wciąż daleko

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Opensignal

Źródło tekstu: Opensignal