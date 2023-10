Gigabitowy Internet w każdym domu? Do realizacji planu UE wciąż daleko

Unia Europejska ma ambitne plany dotyczące Internetu. Do 2025 roku każde gospodarstwo domowe ma mieć dostęp do łącza o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a do 2030 roku minimum 1 Gb/s. Ookla sprawdziła, jak wygląda realizacja tych planów.

Pierwszy krok, czyli 100 Mb/s dla każdego

Komisja Europejska dąży do tego, aby do końca 2025 roku wszystkie gospodarstwa, firmy oraz instytucje publiczne w UE miały dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Według raportu "Zasięg łączności szerokopasmowej w Europie w 2022 r.", 86,6% gospodarstw domowych w Unii Europejskiej ma już dostęp do takiego Internetu. Z kolei według wskaźnika DESI 2023, 55,08% gospodarstw domowych w UE wykupiło abonament na stacjonarne usługi szerokopasmowe z prędkością łącza internetowego 100 Mb/s lub wyższą.

A jak wygląda rzeczywistość? Ookla zbadała, jak wygląda dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s oraz rzeczywiste wykorzystanie takich łączy. Na zamieszczonym poniżej wykresie widać w wielu krajach spore różnice między tym, za co gospodarstwa domowe płacą, a tym, z czego korzystają użytkownicy Internetu. Wyjątkiem są Holandia, Francja i Niemcy, w których jest więcej użytkowników Internetu o przepustowości minimum 100 Mb/s niż wynika z z posiadanych przez nich abonamentów internetowych.

Polska w tym zestawieniu nie wypada najgorzej. Z danych zebranych przez firmę Ookla wynika, że 65,19% gospodarstw domowych w naszym kraju ma dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a 52,03% internautów rzeczywiście z takiej szybkości korzysta.

Aby myśleć o osiągnięciu przepustowości gigabitowych, należy odpowiednio rozbudować sieć światłowodową. Najlepiej pod tym względem jest w Rumunii, w której 97,7% gospodarstw domowych znajduje się w jej zasięgu. W Polsce ten wskaźnik w 2022 roku osiągnął 63,3% i był na przykład 3 razy lepszy niż w Niemczech.

Społeczeństwo Gigabitowe a rzeczywistość

"Cyfrowa Dekada 2030" to strategia Komisji Europejskiej, która ma na celu zapewnienie łączności gigabitowej każdemu gospodarstwu domowemu w Unii Europejskiej do 2030 roku. Z raportu DESI 2023 wynika, że tylko 56% gospodarstw domowych w UE ma dostęp do sieci światłowodowych niezbędnych do zapewnienia łączności gigabitowej, a wskaźnik wykorzystania sieci (odsetek gospodarstw domowych posiadających abonament na światłowód) jest jeszcze niższy. Z kolei 13,76% gospodarstw domowych w Unii Europejskiej ma abonament na stacjonarny dostęp szerokopasmowy o przepustowości co najmniej 1 Gb/s.

Jeśli popatrzymy na konkretne kraje, zauważymy znaczne różnice w dostępie do gigabitowego Internetu. Tylko pięć krajów przekroczyło średnią wartość dla całej Unii. Liderem jest Francja (39,94%), Węgry zajmują drugie miejsce (29,81%), następnie jest Rumunia (23,35%), Dania (18,66%) i Hiszpania (14,57%). W Polsce tylko 3,42% gospodarstw domowych ma do dyspozycji łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 Gb/s, ale tylko 0,11% internautów rzeczywiście korzysta z takiej szybkości przesyłania danych. Taka rozbieżność jest w każdym analizowanym kraju (patrz wykres poniżej).

Pobieranie danych a ich wysyłanie

Rzućmy jeszcze okiem na wyniki pomiarów szybkości Internetu przez firmę Ookla (Speedtest.net) w trzecim kwartale 2023 roku. Z zebranych danych wynika, że w Unii Eropejskiej mediana (wynik środkowy) dla pobierania danych była najlepsza w Danii (196,43 Mb/s), a dla wysyłania danych w Hiszpanii (131,36 Mb/s). Wyniki Polski to odpowiednio 111,61 Mb/s oraz 39,61 Mb/s. Dane dotyczą szerokopasmowego Internetu stacjonarnego.

Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko 10% najlepszych wyników, najszybszy Internet stacjonarny okazuje się być we Francji (844,04 Mb/s) dla pobierania danych oraz w Rumunii (641,40 Mb/s) dla ich wysyłania. W Polsce to odpowiednio 549,20 Mb/s oraz 192,42 Mb/s.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Ookla