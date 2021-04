Samsung, Apple i Xiaomi to połowa globalnego rynku smartfonów w 1Q2021 – podaje Omdia

Omdia zebrała informacje na temat globalnego rynku smartfonów w pierwszych miesiącach 2021 roku. Ponad połowę urządzeń na globalny rynek dostarczyły trzy firmy: Samsung, Apple i Xiaomi.

Samsung znowu na pierwszym miejscu

Po czwartym kwartale 2020 roku, w którym - tradycyjnie - na światowe rynki trafia najwięcej iPhone'ów, pierwsze miesiące tego roku to powrót do "normalności". Ta pokazuje, ze to Samsung jest wciąż największym producentem smartfonów na świecie i dostarczył ich w 1Q2021 ponad 76 mln, co stanowi 22% globalnego rynku. Apple z kolei, jak wynika z danych zebranych przez firmę Omdia, zmniejszył liczbę swoich smartfonów dostarczonych na rynek aż o jedną trzecią, w porównaniu z końcówką ubiegłego roku. Pierwszy kwartał tego roku był jednak dla Amerykanów znacznie lepszy niż analogiczny okres rok wcześniej.

Na podium znalazło się również miejsce dla firmy Xiaomi, która sukcesywnie zwiększa swój udział w rynku. Nie jest jednak liderem w tym zakresie. W pierwszej dziesiątce producentów palma pierwszeństwa należy się Motoroli. W minionym kwartale na rynek trafiło 12,6 mln smartfonów marki należącej do chińskiego Lenovo, czyli o 28,6% więcej niż kwartał wcześniej i aż o 128,1% więcej niż rok wcześniej. Więcej szczegółów w tabeli poniżej.

Producent Liczba smartfonów

w 1Q2021 Udział w rynku

w 1Q2020 Liczba smartfonów

w 4Q2020 Liczba smartfonów

w 1Q2020 Zmiana kwartał do kwartału Zmiana

rok do roku Samsung 76,1 mln 22% 62,0 mln 58,9 mln +22,8% +29,2% Apple 56,4 mln 16% 84,5 mln 35,5 mln - 33,3% +46,5% Xiaomi 49,5 mln 14% 47,2 mln 27,8 mln +4,9% +78,3% Vivo 38,2 mln 11% 34,5 mln 19,5 mln +10,7% +95,9% Oppo 37,8 mln 11% 34,0 mln 20,4 mln +11,1% +85,3% Huawei 14,7 mln 4% 33,0 mln 49,0 mln -55,5% -70,0% Motorola 12,6 mln 4% 9,8 mln 5,5 mln +28,6% +128,1% Realme 11,4 mln 3% 14,3 mln 6,1 mln -20,3% +86,9% Tecno 8,2 mln 2% 7,7 mln 3,5 mln +6,5% +133,4% LG 6,8 mln 2% 8,4 mln 5,4 mln -18,9% +26,2% Inni 41,3 mln 12% 46,4 mln 41,1 mln -11,1% +0,6% RAZEM 353,0 mln 100% 381,8 mln 275,7 mln -7,5% 28,1%



Jeśli chodzi o cały globalny rynek, to ten skurczył się w ujęciu kwartalnym o 7,5%, natomiast w ujęciu rocznym urósł o 28,1%.

Źródło tekstu: Omdia