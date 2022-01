IDC: Apple króluje w tabletach, Huawei dalej w czołówce

Ponownie prezentujemy wyniki sprzedażowe w świecie tabletów. Tym razem są to wyniki roczne według raportu IDC. Wygrywa jak zwykle Apple, ale w czołówce nadal jest Huawei.

Styczeń to standardowo czas wszelkich podsumowań statystycznych. Swoje raporty prezentują różne agencje analityczne. Wczoraj prezentowaliśmy kwartalne wyniki według Strategy Analytics, dzisiaj natomiast czas na IDC. Ten ośrodek postanowił zaprezentować wyniki całoroczne.

IDC i Strategy Analytics różnią się jednak w niektórych miejscach. Przede wszystkim skalą spadku sprzedaży tabletów w czwartym kwartale, który według tych drugich był wyraźnie większy. Obie agencje zgadzają się jednak, że był, a cały 2021 skończył się symbolicznym wzrostem 3%. A teraz raczej będą nas czekać spadki.

Wygrywa jak zwykle Apple. Lenovo z brązowym medalem

Kto wygrał 2021? Zaskoczenia nie ma, jest to Apple. Firma z Cupertino sprzedała 57,8 miliona tabletów. To dało jej udział w rynku sięgający 34,2%. Na drugiej pozycji tradycyjnie uplasował się Samsung z 30,9 miliona sprzedanych urządzeń. Przełożyło się to na 18,3% udziału w rynku.

Zażarta walka trwała natomiast o trzeci stopień podium. Brązowy medal wywalczyli jednak Chińczycy z Lenovo. Sprzedali oni 17,7 miliona tabletów, co dało im 10,5% udziału w rynku. Ich bezpośredni rywale z Amazonu sprzedali 16,1 miliona tabletów. To 9,5% rynku.

Na piątym miejscu znalazł się Huawei. Na rynku tabletów producentowi idzie jak widać znacznie lepiej, niż w sektorze smartfonów. Huawei sprzedał 9,7 miliona tabletów i wywalczył 5,7% udziału w rynku. Wszyscy pozostali producenci razem sprzedali natomiast 36,7 miliona urządzeń. To około 21,7%.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: idc